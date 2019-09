Romain Grosjean bliver ikke skiftet ud hos Haas.

Det oplyser teamet på Twitter.

'Vi er glade for at kunne bekræfte Romain Grosjean og Kevin Magnussen til 2020-sæsonen,' skriver teamet.

At valget er faldet på at beholde de to kørere, skyldes at de hos Haas ønsker erfaring.

»Med Romain Grosjean og Kevin Magnussen som kørere for holdet i 2020, fortsætter vi med at have kørere, der giver os en solid platform, så vi kan vokse,« siger Haas' teamboss, Günther Steiner, til Haas' hjemmeside.

»Deres forståelse af hvordan vi arbejder som hold, og vores viden om hvordan de kan levere bag rattet giver os en værdi og et stærkt fundament til fremtiden, og som kan bygge holdet op,« siger Steiner.

Det har dog ikke været en helt let sæson for Haas, der blot har fået 26 point, inden det i weekenden går løs i Singapore. Begge kørere har haft store problemer med bilen, og de er også flere gange kørt sammen.

At blive hos Haas har dog hele tiden været ønsket for 33-årige Romain Grosjean.

»At have været her fra start og set det arbejde både Gene Haas og Günther Steiner har lagt i holdet for at gøre det konkurrencedygtigt gør, at jeg naturligvis er glad for at blive ved med at være en del af det,« siger Romain Grosjean.

