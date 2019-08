Dommen er ikke nådig over Haas.

»Det er et katastrofalt scenarie,« lyder det fra Formel 1-eksperten Gary Anderson.

Hos Autosport.com har han kigget nærmere på de 10 Formel 1-holds præstationer i første halvdel af 2019-sæsonen og giver en vurdering af dem alle.

For Kevin Magnussens hold er det 'katastrofale scenarie' den iøjneefaldende ustabilitet, der har hærget Haas-racerne indtil videre.

»Det er, når bilen sædvanligvis kan sætte nogle gode omgange i løbet af weekenden, men farten synes at forsvinde mellem sessionerne og endda undervejs i kvalifikationen,« vurderer Gary Anderson, der også fremhæver problemnerne med at få det maksimale ud af dækkene:

»Det siger meget om den sæson, som Haas har, at de har den femtehurtigste bil i gennemsnit, men er nummer ni i VM-stillingen.«

Autosport-eksperten kommer også med et bud på, hvad der er galt. Hvad der har udløst det 'katastrofale scenarie'. At det måske er det omdiskuterede - og omfattende - samarbejde med Ferrari, der kan var skyld i ustabiliteten.

»Haas får så mange dele fra Ferrari, som det er muligt ifølge regulativerne, hvilket potentielt set kan være en fordel, men det kan også betyde, at du ikke helt forstår din bil, fordi du ikke selv har skabt den. Måske er det det grundlæggende problem: At man ikke har et dybtliggende kendskab til hele pakken.«

Men hvad så nu?

Formel 1-feltet holder i august sommerferie, inden resten af sæsonen rulles i gang i den sidste weekend af måneden.

Gary Anderson tror ikke umiddelbart på, at Haas kan få løst problemerne til det bedre i de resterende løb.

»Jeg er ikke overbevist om, at Haas har forstået problemet, og det er nødvendigt at gøre for at vende tingene på hovedet i anden halvdel af året. Jeg siger ofte: 'Du skal identificere problemerne, inden du kan rette op på dem'. Og det har Haas virkelig, virkelig behov for at gøre,« lyder det fra Autosport-eksperten. Øverst i artiklen kan du få en anderledes positivt gensyn med Kevin Magnussen, da han i sit første Formel 1-løb nogensinde kom på podiet

Haas-teamchef Guenther Steiner ved godt, at der 'et stort arbejde forude'. Det giver han i et interview med Motorsport.com udtryk for.

»Vi ved, at vi i resten af sæsonen må og skal lære at få mere kontrol over bilen og dækkene,« siger han - og udlægger omfanget af udfordringerne.

»Hvis du har en dårlig bil, har du er stort problem. Men hvis du tror at, problemet er mindre, hvis du har en bil, der nogle gange præsterer, så er problemet i virkeligheden større. Fordi det er derinde et sted, og du skal finde det. Og det er svært.«

Næste Formel 1-grandprix køres i Belgien 1. september.

Kevin Magnussen blev i øvrigt gift med kæresten Louise Gjørup i weekenden - det kan du læse mere om her