24-timersløbet i Daytona blev med en sjetteplads i GTLM-klassen en resultatmæssig skuffelse for Jan Magnussen.

Men det øgede hans chancer for at få sønnen Kevin som co-driver i GM Corvette-teamet.

Det er en gammel drøm for familien Magnussen: At dele en bil i langdistance-racing. Jan Magnussen har bag kulisserne i flere år arbejdet på at overbevise sit team, GM Corvette, om ideen.

»Jeg synes, det er en god ide. Kevin synes, det er en god ide, og GM Corvette synes, det er en god ide – hvis vi kan logistikken på plads,« har Jan Magnussen tidligere sagt til B.T.

Nu giver Kevin Magnussens Formel 1-arbejdsgiver, Haas, grønt lys for projektet.

Teamchef Guenther Steiner var på besøg i Daytona, hvor han sagde til B.T.:

»Jeg ville aldrig stoppe en kører fra at køre race - Kevin skal have lov til at køre Daytona med sin far! Jeg ved ikke, hvornår det kan lade sig gøre, men det virker som om, Jan stadig har nogle gode år i sig som racerkører.«

Jan Magnussen vandt for fire år siden GT-klassen i 24-timersløbet i Daytona, der er USA's svar på Le Mans i Frankrig.

Jan Magnussen havde problemer i Daytona. Vis mere Jan Magnussen havde problemer i Daytona.

Der var lagt op til en ny triumf i år, for Magnussen senior kørte fantastisk i løbets indledende fase og tog efter få omgange føringen i GTLM-klassen.

Men allerede efter halvanden time gik det galt: Begge Corvette-biler kom i pit samtidig, og Magnussens teamkammerat Oliver Gavin påkørte danskerens bil.

Den efterfølgende reparation kostede to omgange, og selvom Magnussen og hans co-drivere Antonio Garcia og Mike Rockenfeller kæmpede sig flot tilbage, kostede problemer med benzintilførslen midt på aftenen yderligere syv omgange.

I løbet af natten begyndte det at regne, og efter en ulykke, der sendte Magnussens søster-Corvette ud af løbet, blev safety-car'en sendte på banen. Efter mere end en time var regnen så kraftig, at løbsledelsen valgte at afbryde løbet, og selvom det senere blev sat i gang igen, var de resterende otte timer præget af perioder med safety-car og yderligere en afbrydelse.

Fernando Alonso, der sidste år stoppede i Formel 1 for at fokusere på andre klasser, vandt løbet i Daytona sammen med Kamui Kobayashi, Jordan Taylor or Regner van der Zande.

»Det regnede voldsomt,« sagde Alonso efter triumfen, der inden for seks måneder nu har vundet både Daytona og 24-timersløbet i Le Mans:

»Det var OK for mig, for jeg kørte forrest. Men længere nede i feltet var det svært at se noget.«

Christina Nielsen blev i løbets eneste all-girl team nummer 13 sammen med Katherine Legge, Simona de Silvestro og Ana Beatriz.