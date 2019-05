Nyt grandprix, ny snak om dæk.

Nu gider Günther Steiner det ikke meget længere.

»Vi burde ikke altid snakke om, hvorvidt dækkene virker eller ej. Det er interessant, men det er ikke Formel 1,« siger Haas' teamchef til Autosport.com:

»'Fik du dækkene til at virke? Ja, så er jeg hurtigt'. Eller: 'Åh, mine dæk virkede ikke, så er jeg langsom'.«

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads. Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads Grosjean: Udgået Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

Efter en god sæsonstart i Australien er Haas' sæson siden smuldret i de tre efterfølgende grandprix-weekender på grund af store vanskeligheder med at ramme de rette dæktemperaturer og få den optimale fart ud af dækkene.

Det er i stedet blevet til placeringer langt fra point og top-10.

I kølvandet på seneste grandprix i Baku fik det Günther Steiner til at erkende, at man hos Haas har været 'de absolut værste til at få det til at fungere'.

Nu giver han igen udtryk for sin frustration over 2019-dækkene.

Günther Steiner er træt af dæksnakken. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Günther Steiner er træt af dæksnakken. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Vi bruger millioner og atter millioner på at udvikle bilerne, og hvis de ikke rammer 'vinduet', sker der ikke rigtigt noget,« siger Günther Steiner:

»Alle har problemer med dækkene. Det handler i virkeligheden bare om, hvor store problemer folk har med dem. Og vi har store problemer. Det er så skuffende, fordi vi har en god bil.«

Over for F1i.com lyder en tilsvarende melding fra Kevin Magnussens holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean. Franskmanden vurderer, at det amerikanske team har den bedste bil i midterfeltet, selv om det ikke har givet udbyttet på banen i Bahrain, Kina eller Aserbajdsjan.

Racerkøreren dog bekræfter også, at Haas ruller en opdatering ud til den kommende løbsweekend i Barcelona, selv om han er skeptisk over for udbyttet af den.

»Jeg prøver opdateringen i Barcelona. Den er ret stor, og forhåbentlig hjælper den. Men hvis vi ikke får dækkene til at fungere, er det nyttesløst,« siger Romain Grosjean til F1i.com.

Op til denne sæson har dæk-fabrikanten Pirelli ændret på trådningen af dækkene. Lige som holdene nu kun må varme bagdækkene op til en lavere temperatur end tidligere.

Det er begge dele noget, der kan være årsag til holdenes problemer med at få det optimale ud af dækkene.

