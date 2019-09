Det er slut med samarbejdet mellem Haas og Rich Energy.

Det oplyser Haas selv i et opslag på Twitter.

'Haas og Rich Energy er blevet enige om at stoppe samarbejdet i Formel 1 med øjeblikkelig virkning,' lyder det.

Der har været flere udfordringer i forhold til Rich Energy. Den tidligere topchef, William Storey, kom med flere ytringer på Twitter under Storbritanniens Grand Prix.

I juli valgte selvsamme Storey så at 'fyre' Haas, fordi resultaterne ikke var gode nok. Det fik Haas til at svare igen, fordi aftalen lød på fire år.

»Rich Energy er i øjeblikket Haas F1 Teams titel-partner. Jeg kan ikke kommentere nærmere på kontrakten mellem de to partnere,« sagde Günther Steiner i England.

Det lød også, at Rich Energys Twitter-konto var blevet hacket, og det var årsagen til det opsigtsvækkende tweet.

Siden blev William Storey så fyret. Og nu er det så slut med Rich Energy i Haas-regi.

I meddelelsen skriver Haas, at Rich Energy har nydt godt af eksponeringen gennem samarbejdet, men at selskabet skal have en ny global strategi.

'Derudover er Haas og Rich Energy blevet enige om at det er bedst for begge parter at slutte samarbejdet. Haas' Formel 1-hold vil gerne sige tak og held og lykke fremover til Rich Energy.'

Dermed betyder det et farvel til sort og guld for Kevin Magnussen og co., der dog fortsat kører i samme farve bil sæsonen ud. Logoet fra Rich Energy forsvinder dog.

Det var i november sidste år, at Rich Energy indgik en aftale med Haas, der indebar, at teamet skiftede navn til 'Rich Energy Haas F1'.