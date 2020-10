»Lige nu er jeg vel det dummeste svin i Danmark?«

Haas' teamchef, Guenther Steiner, er kendt for at sige tingene lige ud. Han ved godt, at nyheden om, at Kevin Magnussen ikke fortsætter i teamet, vil gøre ham upopulær i Danmark.

B.T.s udsendte er den eneste danske journalist i mediecenteret på Algarve Autodromo i Portugal, og derfor spørger han tilbage – selvfølgelig med sit sædvanlige gavtyve-grin. Men han virker ikke overvældende bekymret over svaret.

»Jeg passer jo bare mit job,« siger han så og fortsætter:

»På grund af vores resultater i 2019 og pandemien i år er vi endt i en situation, hvor vi må ændre vores forretningsmodel. Vi har bestemt os for en ny kurs, og vi vil have de samme kørere i 2021 og 2022, når det nye reglement kommer. Der hundredvis af ansatte, der er afhængige af mine beslutninger – ikke kun en eller to. Jeg er nødt til at tænke på det store billede. Det var en af den slags beslutninger, man som chef bliver nødt til at tage en gang imellem.«

Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean lægger skjul på, at der ligger økonomiske overvejelser bag deres udskiftning.

Ville det have ændret noget, hvis Kevin Magnussen havde en stor sponsor med?

»Puh. Hvor stor en sponsor?« spørger Steiner med et smil.

»Selvfølgelig ville det hjælpe, det gør en stor sponsor altid. Så det ville være forkert at svare nej til dit spørgsmål. Men jeg ville aldrig bede Kevin om at komme med en sponsor – det var aldrig noget, jeg snakkede med ham om.«

Guenther Steiner og Kevin Magnussen har i fire år nærmest været et dream-team – måske det bedste forhold mellem en kører og en teamchef i paddocken.

Det er tydeligt, at de er mere end kollegaer.

»Jeg holdet meget af Kevin som menneske,« bekræfter Steiner og uddyber:

Det var ikke nemt at ringe til Kevin med beskeden om, at han ikke fik en ny kontrakt Guenther Steiner, Haas teamchef

»Vi har haft en rigtig godt forhold, hvor vi ofte snakker om alt muligt andet end racing. Han er altid meget ærlig. Selvfølgelig havde vi vores nedture, men vi kom altid over dem – vi var ikke for stolte til at se hinanden i øjnene dagen efter.«

»Han er blevet en ven, og derfor var det var ikke nemt at ringe til ham med beskeden om, at han ikke fik en ny kontrakt. Men det var vigtigt for mig at fortælle ham det så hurtigt som muligt, så han kunne finde andre muligheder.«

»Han blev ikke rigtig overrasket – og han var glad for at få klarhed. Han vidste jo, at det kunne gå begge veje, og hvis du spørger ham i dag, tror jeg, han vil svare, at han forventede, at det blev, som det blev. Han mandede sig op, og jeg synes, samtalen gik så godt, som den slags nu kan.«

Det er tydeligt, at Magnussens afsked med Haas bliver mere positiv end de ord, han fik med ud af døren fra sine tidligere teams McLaren og Renault. Begge steder blev der sat spørgsmålstegn ved hans indstilling og arbejdsmoral, men Steiner siger:

»Kevins personlighed er jo ikke…vanilje. Enten kan man lide ham, eller også kan man ikke. Med Kevin er det ikke nogen mellemvej. I starten hørte jeg en masse om, at Kevin var doven og ikke gjorde dit og dat. Men det gik hurtigt op for mig, at han gjorde det, der var nødvendigt.«

»Det er meget muligt, at han ikke synes, det er sjovt at træne, men så sørgede han for at have folk, der fik ham til det. Han har været smart nok til at omgive sig med gode folk, der rettede op på de svagheder, han måtte have. Hans fysio, Thomas Jørgensen, har været en stor hjælp i den sammenhæng,« siger han og tilføjer:

»Man behøver jo ikke gøre som alle andre – man skal gøre det, man føler er rigtigt for én selv. Hvis han startede vinteren med at dovne en måned og så trænede dobbelt så hårdt i de næste to måneder, var det o.k. med mig. Det vigtigste er, man når sine mål – ikke hvordan man når dem.«

En lang arbejdsdag er slut for den mest menneskelige teamchef i Formel 1-paddocken.

Inden han rejser sig, vender han tilbage til sin popularitet i Danmark. Eller mangel på samme.

»Jeg kan godt forstå, at danske Formel 1-fans er sure, for det ser ud til, at Danmark ikke længere har en Formel 1-kører. Kevin er – med rette – en kultfigur i Danmark, men jeg skal som sagt også passe mit arbejde. Vi har haft en fantastisk tid sammen, og han er en super fyr – ellers ville han ikke have været hos os i fire sæsoner. Jeg har nydt de sidste fire år sammen med ham og vil nyde de løb, vi har tilbage sammen.«