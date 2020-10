Haas-teamchef Guenther Steiner kommer nu med den hidtil klareste udmelding om Kevin Magnussens fremtid. Han understreger, at der endnu ikke er taget nogen beslutning, men siger til det tyske web-medie Motorsport Total:

»Kevin og Romain må se sig omkring – tale med andre teams, andre folk. Det gør vi jo som team også – vi taler også med en række kandidater. Så jeg bliver ikke sur, hvis Kevin og Romain forhandler med andre.«

At Magnussen ikke er Haas´ førstevalg blev understreget for over en måned siden, da Haas-teamet 1. september lod den option de havde på danskeren for 2021 udløbe.

Kevin Magnussen tager den usikre jobsituation roligt.

»Der er ikke noget nyt: Guenther har fortalt, hvordan hele processen er, så jeg går bare og venter på et svar,« siger han.

Steiner understreger, at han vil give Magnussen og Grosjean besked, så snart han og teamejer Gene Haas har taget en beslutning:



»Det fortjener de,« siger han.

Kevin Magnussen har længe set sig om efter alternative jobmuligheder.

»Det er mit mål at blive i Formel 1,« siger han til B.T.

I øjeblikket er det reelt kun Haas og Alfa Romeo, der har ledige sæder til 2021-sæsonen, men der sker mange ting bag kulisserne i disse uger, og der kan opstå uventede muligheder i andre teams.

Man Magnussen vil ikke lade sig nøje med et job som reservekører.

»Jeg vil køre løb i 2021 – også hvis det bliver udenfor Formel 1. Jeg har haft en sæson som reservekører (2015 hos McLaren, red.), og det ville jeg ikke prøve igen,« siger han til B.T.