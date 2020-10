Det var ikke nogen nem beslutning for Haas F1 Team-chef Guenther Steiner at stoppe samarbejdet med Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

»Men det er mit job at tage svære beslutninger,« siger Steiner op til weekendens portugisiske grandprix i Portimao.

»Vi tog beslutningen for to-tre uger siden, og Kevin og Romain fik besked i sidste uge. Som alle ved, har samarbejdet haft nogle op- og nedture, men vi har været sammen i lang tid, og det gør man ikke, hvis det ikke havde fungeret. Så det var ikke nemt, men jeg må se på hele teamets fremtid,« fortsætter Steiner.

»De var begge meget forstående – men naturligvis ikke særligt glade. De ved, at vi har givet dem en række gode muligheder, og der er ikke noget ondt blod mellem os. Vi har stadig seks løb tilbage sammen, hvor vi gerne skulle score point.«

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Haas-chefen angiver det kommende 2020-reglement som en af årsagerne til, at man nu udskifter Magnussen og Grosjean.

»Vi besluttede, at der måtte ske nogle ændringer. 2020 har været et mærkeligt år, og vi måtte se, hvordan vi komme videre herfra, for vi skal forberede os på de nye 2022-reglement.«

Officielt har man endnu ikke afløserne klar, men Steiner følte, at han allerede nu måtte give Magnussen og Grosjean besked om, at de ikke ville få fornyet deres kontrakter.

»Vi kunne have ladet dem hænge et stykke tid endnu, men de har været gode for os i de seneste år, og vi ville behandle dem fair. Så vi gav dem besked nu, så de kan finde noget andet for næste år.«

Steiner vil ikke sætte navn på Magnussens og Grosjeans afløsere, men i paddocken på Algarve Autodromo opfattes det som sikkert, at Haas´ 2021-kørere hedder Nikita Mazapin og Mick Schumacher.

Mazapins stenrige far vil kunne bidrage til teamets budget med trecifret millionbeløb og Schumacher vil som Ferrari-juniorkører sikre rabat på Haas´ motorregninger.