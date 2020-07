Er Romain Grosjeans Formel 1-fremtid i større fare end Haas-teamets?

Det antyder teamchef Guenther Steiner nu.

Franskmanden blev på en pressekonference i går spurgt om hans 2021-planer, og han svarede, at det afhang af ’elefanten i rummet’ – om Haas F1 Team fortsætter i Formel 1.

Den udtalelse imponerede ikke Steiner.

»Elefanten er i hans rum – ikke i vores,« kommenterede teamchefen fredag overfor tv-stationen Sky.

»Jeg er overbevist om, at vi fortsætter,« tilføjede Steiner.

Spekulationerne om Grosjeans fremtid forstærkes af, at Sergio Perez kan være på vej ud i kører-markedet. Den erfarne mexicaner, der altid er blevet støttet af sponsorer fra sit hjemland, har en kontrakt med Racing Point for 2021-23. Men rygter forbinder nu den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel med Racing Point, og det kan betyde, at teamet vil købe sig fri af aftalen med Perez.

Med kun ganske få ledige pladser i 2021-feltet vil Haas være en oplagt mulighed for Perez. Haas har tidligere arbejdet sammen med mexicanske sponsorer, da teamet i 2016 debuterede i Formel 1 med Esteban Gutiérrez som teamkammerat til Romain Grosjean.

Men først skal teamejer Gene Haas beslutte, om hans team er med i Formel 1 2021.

»Vi har ikke fået nogen indikation om, hvornår Gene tager en beslutning om teamets fremtid,« siger Kevin Magnussen.

”Men min følelse er, at Gene er glad for at være med i Formel 1, og han har et godt team. Jeg ser al mulig grund til at fortsætte – også fordi fremtiden ser så spændende ud. Budget-loftet og den meget mere lige fordeling af resurserne vil gøre, at selv et team som Haas måske kan tage kampen op med de store teams.”