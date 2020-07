Når starten til Østrigs Grand Prix går søndag eftermiddag, skal Romain Grosjean starte fra pitten.

Det er konklusionen efter en FIA-undersøgeslse, der er kommet frem til, at Haas brød de såkaldte Parc Ferme-regler, der refererer til, hvornår holdene må arbejde på deres biler.

Det fremgår af en officiel udmelding fra FIA, der er det internationale motorsportsforbund.

Haas-mekanikerne arbjede således på Romain Grosjeans bil i mere end tre timer, efter kvalifikationen lørdag var slut. Ydermere skulle arbejdet været foregået uden det påkrævede opsyn.

The stewards have ruled that Romain must start the race from the pit lane after work was carried out last night unsupervised under Parc Ferme conditions, due to mitigating circumstances. #HaasF1 #AustrianGP pic.twitter.com/uMjyTIBFui — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 12, 2020

Ifølge reglerne må holdene ikke arbejde på bilerne efter kvalifikationen.

Romain Grosjean undgår dog den værste straf, da han kunne være blevet diskvalificeret fra løbet. I forhold til Romain Grosjeans tilfælde er de ifølge Formel 1's stewards nemlig tale om formildende omstændighder.

'I denne specifikke sag accepterer stewardsne, at der tydeligvis er formildende omstændigheder, idet holdeet ikke ville have været i stand til at bruge bilen i løbet uden at bryde reglerne, og de henvendte sig til stewardsne,' fremgår det af FIA's udmelding.

Oprindeligt skulle Grosjean alligevel være startet bagerst, men nu tvinger omstændighederne ham altå til at starte fra pitten i stedet.