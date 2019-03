Søndag tog Formel 1-feltet hul på den nye sæson i Australien.

Og det endte med at blive en helt fantastisk dag for danske Kevin Magnussen, der sluttede som nummer seks og alt i alt kørte et flot løb.

Magnussen scorede dermed otte point i den samlede VM-stilling, og det er Haas' teammanger Günther Steiner også ganske godt tilfreds med:

»Jeg synes, alt gik, som det skulle. Bilen er solid, og det var et fantastisk arbejde. Det er aldrig nemt, men det virkede næsten for nemt, indtil situationen med dækskiftet hos Romain Grosjean i pitstoppet. Det er stadig godt, og bilen er stærk. Kørerne kan lide den.«

»Vi lavede en fejl, som vi ikke er tilfredse med, men i forhold til sidste år, hvor vi måtte udgå med begge biler (i Australien, red.), har vi i år scoret otte point. Så jeg synes, vi er i en meget bedre position,« lyder det fra Steiner efter løbet til TV3 Sports reporter Luna Christofi.

Romain Grosjean havde modsat Kevin Magnussen en knap så god søndag, da han måtte udgå af løbet efter situationen omkring dækskifftet, som Steiner henviser til i interviewet.

Ikke desto mindre er teammangeren fortrøstningsfuld og ser rigtig gode takter for Haas i de kommende løb.

»Vi er meget selvsikre forud for de næste løb i forhold til bilen, så jeg håber, vi ikke laver flere fejl. Sidste år efter Australien lavede vi ikke flere fejl, og så kommer vi tilbage i år og laver en fejl igen, så det er en del af vores drama,« fortæller Steiner.



På baggrund af Magnussens flotte resultat var det naturligvis også danskeren, der løb med de rosende ord fra Günther Steiner efter løbet, han beskrev som 'perfekt udført' over for TV3 Sport:

»Alt var udført perfekt. Der var kun et øjeblik, hvor han (Magnussen, red.) skulle holde Hülkenberg bag sig efter sit pitstop, og det gjorde han ret modigt. Det er sådan, det skal gøres,« lyder det fra en tilfreds Steiner.

Valtteri Bottas løb med sejren i Australien foran sin Mercedes-holdkammerat Lewis Hamilton.

Øverst i artiklen kan du se hele interviewet med Günther Steiner.