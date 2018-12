Kevin Magnussens chefingeniør giver et sjældent indblik i, hvordan holdet ser Kevin Magnussens styrker og svagheder i Formel 1-raceren.

Normalt holder Formel 1-holdene facaden, når det kommer til at udpensle deres køreres svagheder.

Men ikke hos Haas, hvor chefingeniør Ayao Komatsu i et interview med Autosport taler om teamets to kørere på bagkant af sæsonen.

Og det er faktisk interessant læsning. For Ayao Komatsu er ret præcis med, hvad Kevin Magnussen skal forbedre og arbejde med for at blive en bedre racerkører.

Kevin Magnussen sammen med Ayao Komatsu (helt ude til højre) på banegennemgang.

Interviewet med Autosport er en del af mediets årlige top 50-rangliste over sæsonens bedste kørere på tværs af alle racerklasser.

Listen er i sig selv ikke noget at tage notits af. Eksempelvis er Kevin Magnussen dalet otte pladser ned i forhold til 2017 - selv om han i denne sæson har været markant stærkere kørende...

Nå, men spændende bliver det, da Ayao Komatsu gør status over sæsonen og Kevin Magnussen.

»Han (Magnussen, red.) var meget glad i sæsonens begyndelse. Hvis han føler sig godt tilpas, og når han er tilfreds med bilen, er han fantastisk. Tag løbet på Hockenheim. Han var nummer fem og kørte helt for sig selv. Her kørte han flot, havde ingen udsving og fri bane,« begynder Haas-bossen.

Ayao Komatsu til venstre for Kevin Magnussen giver et unikt indblik i sine tanker om danskerens styrker og svagheder.

Men så sætter Ayao Komatsu ord på, hvad danskerens helt store udfordring er i bilen.

»Men så faldt der dråber af regn, og det er i sådan en situation, at han (Magnussen, red.) ikke er god til at tilpasse sig. Han begik fejl og tabte positioner. Han har det med at tænke for meget i den slags situationer,« konstaterer japaneren.

Ayao Komatsu fortæller, at Kevin Magnussen skal bruge vinterpausen på at rydde op i hukommelsen - formentlig efter et umiddelbart formdyk mod årets afslutning. Det kommer dog som en overraskelse, at Magnussens selvtillid skulle være påvirket i negativ grad.

»Kevin skal bare nulstille alt før den kommende sæson for at få sin selvtillid og stabilitet tilbage, og så er han god igen. Den form for ro er noget, han har brug for,« siger Ayao Komatsu.

Kevin Magnussen har stadig meget at arbejde med som racerkører.

Han roser Kevin Magnussen for, at han generelt er blevet en meget roligere kører i Formel 1-raceren.

»Men jeg synes i hvert fald i sæsonens første halvdel, at Kevin kørte med stor selvtillid. Der er kørere, som går i panik, hvis de er bagud i de to første frie træninger. Kevin gik ikke i panik, men gik gennem data med sine ingeniører og fandt ud af, hvor han tabte tid. Han tror altid, at han kan komme tilbage,« siger Ayao Komatsu og tilføjer:

»Det var interessant at se det fra Kevin i første halvdel af sæsonen. Her udviklede han sig. Året forinden var hans svaghed i kvalifikationen, når han kom under pres. Det har han næsten arbejdet sig ud af nu.«

Chefingeniøren bider også mærke i, at Kevin Magnussens helt store styrke er, at han er blandt feltets helt stærke kørere, når selve løbet køres.

Kevin Magnussen arbejder konstant med sit team for at finde mere fart i raceren.

»Når Kevin har det godt, er han en god racerkører. Det er en af årsagerne til, at vi skrev kontrakt med Kevin. Vi så hans løb hos Renault, der ikke havde en særlig konkurrencedygtig bil. Her var hans fart i selve løbet god,« forklarer Ayao Komatsu og fortsætter:

»Men jeg er meget enig i, at han nu har fundet den rette balance. Det er bare, når omstændighederne skifter, og den måde, han tackler det på, at han skal forbedre sig. Det ved han, og det arbejder vi på sammen med ham.«

Ayao Komatsu fortæller også, at han ser det som en stor styrke for Kevin Magnussen, at danskeren nu har en fast base hos Haas, hvor folk tror på hans evner i bilen.

Kevin Magnussen underskrev i år en toårig forlængelse af kontrakten med Haas, hvor der angiveligt er en klausul om et tredje år, hvis parterne ønsker det.