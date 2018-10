Haas er det mest atypiske team i Formel 1. Det mindste team med det mindste budget.

Det eneste team, der har hovedkvarterer i både England, Italien og USA. Og man får som det eneste af de 10 hold sin bil leveret fra en ekstern leverandør.

Gene Haas er også den mest atypiske chef/ejer i Formel 1. Han er den eneste amerikaner, der har et F1-team. Han er også den eneste, der ved siden af Formel 1 driver et NASCAR-team. Mens de andre F1-chefer står knivskarpt i teamuniformer, drysser Gene Haas rundt i paddocken med morgenhår og slidte jeans. Husk: Du kan følge Mexicos Grand Prix live på B.T. søndag aften kl. 20.10

Og i modsætning til de fleste af sine kollegaer, vil Gene Haas gerne snakke.

For eksempel om hvorfor Haas i år er så stærke, at de bejler til fjerdepladsen i konstruktør-VM – i direkte kamp med fabriksteamet Renault og langt foran tidligere VM-vindere som McLaren og Williams.

»Vi er blevet mere stabile. Alle i teamet har nu lært hinanden at kende, og det letter kommunikationen og forbedrer resultaterne,« forklarer han.

Men Gene Haas erkender også, at hans team kunne have gjort det endnu bedre.

»Vi har ikke opnået det resultater vi burde, men potentialet er der. Vores nuværende femteplads i konstruktør-VM ser umiddelbart o.k. ud, men den understreger også, hvor stor en rolle held spiller. Specielt i midtefeltet – her er det teamet, der laver færrest fejl, der slutter bedst.«

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Belgien - Magnussen: 8, Grosjean: 7 Italien - Magnussen: 16, Grosjean: diskvalificeret Singapore - Magnussen: 18, Grosjean: 15. Rusland - Magnussen: 8, Grosjean: 11. Japan - Magnussen: udgået, Grosjean: 8. USA - Magnussen: diskvalificeret, Grosjean: udgået Samlede point: Magnussen: 53 point

53 point Grosjean: 31 point

Stabilitet er også et nøgleord med hensyn til teamets kørere, og 2019 bliver Haas’ tredje år med Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

»Det gør det nemmere for både kørere og team, når man arbejder sammen i en årrække. Hvis man skifter en kører ud, er der altid en vis indlæringsperiode. Den kan tage seks måneder – eller den kan tage to år. Jeg har stor tiltro til mine nuværende kørere. De har masser af talent og stort potentiale,« siger Gene Haas:

»Grosjean startede denne sæson med en masse dårlige løb, men midt på året genvandt han fokus. Magnussen var stærk i starten af året, og samlede 53 point, men nu har han lidt problemer. Sådan går det hele tiden op og ned.«

Selvom Haas i år har etableret sig i toppen af midterfeltet, er der stadig langt op til de tre tophold Mercedes, Ferrari og Red Bull.

»Når jeg ser hvor hurtige bilerne fra de tre største teams er, spørger jeg mig selv: ’Wow – hvad sker der lige her?’ Jeg kan ikke forstå, hvorfor de er så meget hurtigere end os, men når jeg så spørger vores chef ingeniør Ayao Komatsu, siger han: ’De scorer et par tiendedele ved at udnytte dækkene bedre, et par tiendedele med aerodynamikken, et par tiendedele på chassiset og så videre’ – så kan jeg jo godt se, hvorfor vi er et sekund eller to bagefter,« siger Haas og fortsætter.

»Vi knokler på, men jeg har svært ved at se, hvordan vi skal finde de op til to sekunder, der er nødvendige for at kunne udfordre de tre tophold. For hver medarbejder vi har, har de jo fem. Personligt ville jeg tro, at fem gange så mange folk kun ville øge forvirringen, men det det ser jo ud til at virke. De er bare så meget hurtigere end os. Jeg tvivler på, at vi nogensinde kan indhente dem. På en måde føler jeg, at vi egentlig ikke er med i Formel 1. Vi er med i det vi kan kalde Formel 1,5, og hvis vi slutter på fjerdepladsen, vil det være en sejr i vores klasse.«

Haas er også et atypisk Formel 1-team, fordi man bortset fra danske Jack & Jones indtil nu ikke rigtig har nogen sponsorer.

Gene Haas bruger primært Formel 1 til at markedsføre sit firma Haas Automation, der bygger værktøjsmaskiner. Det har vist sig at være en rigtig god forretningsmodel.

»Det hele har været uhyre positivt, og både teamet og Haas Automation har fået stor anderkendelse. Nu kender man vores navn. Jeg var for nylig i Tunesien for at besøge en af vores forhandlere, og det første jeg blev spurgt om, var Formel 1-teamet. Det kan godt være, de ikke helt ved hvad Haas Automation laver, men de kender navnet fra Formel 1, så på den måde går det rigtig godt.«

Næste år får Haas efter planen den engelske energidrik-producent Rich som hovedsponsor, men Gene Haas' eget firma ventes stadig at stå for størstedelen af budgettet.

