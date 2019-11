Robert Kubica er langt fremme i forhandlingerne om en plads i Haas-teamet i 2020.

Polakken er udset til en central rolle i teamets udviklingsprogram. Hvis forhandlingerne ender med en kontrakt, skal polakken overtage hovedansvaret for det simulator-arbejde, Formel 1-uerfarne Pietro Fittipaldi har stået for i år.

Robert Kubica var indtil 2011 et af de allerstørste talenter i Formel 1. Både Fernando Alonso og Lewis Hamilton har senere omtalt polakken som deres hårdeste konkurrent. Alonso kaldte ham endda ’sin generations bedste kører’. Beskrivelsen handler både om Kubicas rå fart og hans tekniske indsigt.

Op til 2011-sæsonen, hvor han skulle være førstekører for Renault, forulykkede Kubica i et italiensk rally. Han beskadigede sin højre arm så voldsomt, at lægerne overvejede at amputere den. Det lykkedes at redde armen, men den har aldrig opnået fordums styrke.

I de følgende år kæmpede Kubica sig heroisk tilbage. Først til rally, så sportsvogne og i år Formel 1. Men det imponerende comeback blev ikke nogen succeshistorie.

Det er tydeligt, at den manglende styrke i højre arm har hæmmet Kubica i år. Han har generelt været den langsomste kører i feltet, men trods alt som regel indenfor en eller to procenter af teamkammerat George Russels tid. Og en del af tidstabet til Russell skyldes, at Williams ofte har manglet de rigtige dele til Kubicas bil.

Men uanset omgangstider er Kubica er stadig en af de mest analytiske og teknisk velfunderede kørere i Formel 1. Det var disse egenskaber Williams lagde vægt på, da de hyrede ham til denne sæson.

Guenther Steiner indrømmede for et par uger side, at han og teamets ingeniører i år skulle have lyttet mere til Magnussen og Grosjean. De meddelte tidligt, at de updates, der blev introduceret til VF19, ikke gjorde den bedre – nærmest tværtimod.

Men teamets ingeniører kunne på data fra vindtunnel og simulationer se, at de nye updates gav mere downforce. Derfor fortsatte man alt for længe med et udviklingsprogram, der kun i teorien men aldrig i praksis var en forbedring.

Det tyder på, at Haas har brug for al tekniske hjælp, de kan få.

Hverken Magnussen og Grosjean er begejstrede over udsigten til at Kubica kommer til Haas. Ikke fordi de har noget imod polakken eller fordi de ikke tror på, han kan bidrage til forståelsen af teamets biler.

Det handler om at simulator-kørere også er nød til at prøve bilen. Det handler om, at der skal være overensstemmelse mellem det man oplever i simulatoren, og det der reelt sker på banen.

Det er derfor nødvendigt, at simulator-kørere også kommer på banen. I år havde Fittipaldi et par testdage i VF19´eren, og Kubica skal for at være rigtig effektiv have endnu mere bane-tid. Det vil betyde, at de faste Haas-kørere vil skulle afgive deres bil i en række FP1-træninger, og det synes de naturligvis ikke er det fedeste i verden.

Men uanset hvor heroisk specielt Magnussen har kæmpet med VF19´eren i år: Kørerne må også bære deres del af ansvaret for at Haas for vild med VF19.

I det fremadrettede arbejde vil Robert Kubica kunne hjælpe Haas. Og hvis han så oven i købet har et titelsponsorat og dermed bedre økonomi med, skal han være så velkommen.