Haas-teamchef Guenther Steiner var glad, da han startede frokostpausen ved årets første Formel 1-vintertest med at sludre med B.T.

»Det hele kører efter planen. Kevin gennemførte det program, vi havde planlagt,« sagde Steiner om de 55 omgange, Magnussen blev krediteret for.

»Vi skulle først og fremmest se om alle systemer i bilen virkede, og det gjorde de. Jeg kunne ikke undgå at se, at andre måske allerede forsøgte sig med hurtige omgange, og selvom jeg naturligvis ikke kender de andres programmer, er det efter min mening alt for tidligt,« sagde Steiner.

Haas-teamets 2019-sæson blev i høj grad ødelagt at de aerodynamiske problemer med VF19-modellen, der ofte gjorde det umuligt at få dækkene op på den rette temperatur.

Haas-temchef Guenther Steiner og B.T.´s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard ved årets første vintertest i Spanien. Foto: Lucas Nygaard/Grand Prix Photo Vis mere Haas-temchef Guenther Steiner og B.T.´s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard ved årets første vintertest i Spanien. Foto: Lucas Nygaard/Grand Prix Photo

Men allerede nu tyder det altså på, at problemerne ikke er båret med over i den nye VF20-model.

»Kevin kørte et par længere stints, og han oplevede slet ikke samme problemer som sidste år. Som sagt: Det ser rigtig godt ud!«

Allerede onsdag eftermiddag er danskeren tilbage i Haas-sædet, når dagens anden session bliver gennemført. Torsdag er det Romain Grosjeans tur, mens kørerne deles om tjansen på fredag.

