Der kan gå måneder, inden Kevin Magnussen får vished om sin Formel 1-fremtid. Det er meldingen fra Haas-teamchef Günther Steiner op til søndagens grandprix på Hungaroring uden for Budapest:

»Først når vi har kørt flere løb, og der er gået et par måneder, sætter vi os ned og snakker om, hvad vi gør med hensyn til kørere for næste sæson. Lige nu koncentrerer vi os om denne sæson, og tænker ikke på kørere til 2021. Der er mange ledige, og jeg tror ikke, der vil være mangel på kørere, når vi skal bestemme os.«

Haas F1 Teams nuværende kørere, Magnussen og Romain Grosjean, er ifølge Steiner kun to af en række kandidater til to af de få ledige pladser i 2021-feltet.

»De er med i puljen – lige alle andre kørere, der er ledige, når vi kommer længere frem i sæsonen,« siger Steiner om Magnussen og Grosjean.

Magnussen og Grosjean er med i puljen – ligesom alle andre kørere, der er ledige Günther Steiner

»De er to solide kørere, der kender vores problemer, og de kan leve med dem. Deres største fordel er, at de kender teamet rigtig godt. De er begge gode kørere, og vi er igennem årene blevet vant til dem – og det betyder meget for samarbejdet. Det er alt sammen vigtigt, men på den anden side kan man også påpege, at man skal skifte ud for at tage et skridt fremad. Og det skal man på et tidspunkt – ellers ender man med to bedstefædre i bilerne.«

Romain Grosjean og Kevin Magnussen sluttede på henholdsvis 15.- og 16.-pladsen i den afsluttende FP3-træning på Hungaroring. Kvalifikationen starter lørdag klokken 15.00.