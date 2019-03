Man kan næsten kalde det en tilfældighed, da Günther Steiner fik øjnene op for Kevin Magnussen.

»Det er en meget sjov situation,« indleder Günther Steiner.

Ved onsdagens Formel 1-arrangement i København åbner Haas-manageren, Guenther Steiner, op om, hvordan han i sin tid fik øje og sidenhen tilknyttet Kevin Magnussen til sit mandskab.

Det var den 43-årige Formel 1-kører Pablo Montoya, der til at begynde med sørgede for, at Günther Steiner fik øje på den 26-årige dansker.

Ulla Essendrop og Guenther Steiner. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ulla Essendrop og Guenther Steiner. Foto: Nils Meilvang

»Kevin er gode venner Pablo. En dag, da Pablo og jeg var i Mexico til en kongres, sagde Pablo: 'Har I kigget på ham Kevin Magnussen? Han er ret god',« fortalte Günther Steiner.

Det havde Günther Steiner ikke, men han huskede Jan Magnussen (Kevin Magnussens far, red.) og beskrev ham som en stjerne.

Efterfølgende begyndte Guenther Steiner at holde øje med Kevin Magnussen, og langtsomt begyndte kontakten.

»Da jeg mødte Kevin, spurgte han, hvor jeg havde hørt om ham. Jeg fortalte, at Montoya havde nævnt ham. Kevin fortalte mig så, at han slet ikke kendte Montoya,« fortalte Günther Steiner, hvorefter hele Cirkusbygningen brød ud i latter.

Kevin Magnussen var forbi B.T.s livestudie før onsdagens Formel 1-foredrag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Kevin Magnussen var forbi B.T.s livestudie før onsdagens Formel 1-foredrag. Foto: Nils Meilvang

Kontakten blev dermed skabt, og i 2017 fik Kevin Magnussen et fast sæde hos Haas. Og i forårssæsonen var Kevin Magnussen med afstand den bedste kører for Haas.

»Han har lært meget. Da han startede (i Formel 1, red.), var han meget ung på et af de sværeste hold, McLaren. Han var en ung fyr, og det var en svær tid for holdet og Kevin. I Renault var de ved at komme tilbage i Formel 1, men Kevin havde ikke meget selvtillid.«

»Det har han dog bygget op ved at komme til Haas. Og det, vi ville give ham, var selvtillid. Hvis man er en del af holdet, skal man præstere. Gør man det, beholder man jobbet. Gør man ikke, skal man væk igen.«

Günther Steiner fortalte samtidig, at han fra start har haft troen og støttet Kevin Magnussen.

Cirkusbygningen. Talkshow med Kevin Magnussen og Guenther Steiner. Foto: Nils Meilvang Vis mere Cirkusbygningen. Talkshow med Kevin Magnussen og Guenther Steiner. Foto: Nils Meilvang

»Jeg gav ham min støtte. Jeg har sagt til ham, hvad jeg synes, også selvom han ikke vil høre det. Jeg taler ikke om folk, men til folk. Nogle gange er jeg måske for direkte, for jeg siger ting, folk ikke vil høre, men der er ingen grund til at sende andre hen for at sige tingene.«

»Du kan ikke altid være enig i alt. Det er en del af livet. Hvis jeg er utilfreds, siger jeg det, og har de noget at sige, kan de komme til mig.«

Fremadrettet tøvede Günther Steiner da heller ikke med de høje forventninger til Kevin Magnussen, som af andre kørere er blevet betegnet som en, der kører 'hårdt'. Men der er en grund til det, tror Günther Steiner, der også påpegede, at der er en del psykisk spil i Formel 1.

»Han er stadig ung. Han vil etablere sig og skabe et navn. Han knækker ikke, han kæmper, og han kan køre ræs. Derfor tog vi ham.«