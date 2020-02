Formel 1-sæsonen 2020 er i gang.

Og præcis klokken 09.00 tændte det grønne lys ved pitudskørslen på Circuit de Barcelona-Catalunya som tegn på at vintertesten var i gang.

Nicolas Latifi (Williams-Mercedes) var første mand ude af pitten fulgt af Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) og Kevin Magnussen (Haas-Ferrari).

En time inden banen åbnende havde Haas-teamet officielt præsenteret Magnussens og Romain Grosjeans nye bil. I en kort seance tog de to kørere et sort klæde af den nye VF20-model, og så var det tilbage i garagen for at forberede sig.

Romain Grosjean (th.) og Kevin Magnussen afslører den nye VF-20-racer på Catalunya-banen Foto: LLUIS GENE Vis mere Romain Grosjean (th.) og Kevin Magnussen afslører den nye VF-20-racer på Catalunya-banen Foto: LLUIS GENE

Onsdag kører Magnussen hele dagen, torsdag kører Grosjean og på testens sidste dag på fredag kører de så en halv dag hver. En småfrysende Kevin Magnussen havde heller ikke meget tid til snak.

»Jeg er meget optimistisk. Vi har lært af fejlene fra sidste år, og vi har fået meget mere erfaring, så vi er klar til at genindtage vores plads i midterfeltet,« sagde han.

Det er fjerde år, Magnussen og Grosjean kører sammen hos Haas, og det mener teamchef Guenther Steiner er en fordel.

»Fordi Romain og Kevin har været hos os så længe, kender vi deres stærke og svage sider rigtig godt. Det betyder, at vi kan fokusere på de områder, hvor den ene er bedre end den anden og omvendt,« siger Guenther Steiner og fortsætter:

Kevin Magnussen, Haas-teamchef Guenther Steiner og Roamin Grosjean under årets første vintertest i Spanien. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen, Haas-teamchef Guenther Steiner og Roamin Grosjean under årets første vintertest i Spanien. Foto: Grand Prix Photo

»Det betyder også, at de kender hinanden, og har respekt for hinanden. De har en god indbyrdes forståelse«.

Men samtidigt advarer Haas-chefen også de to kørere om ikke at gentage de interne sammenstød, der overskyggede et par løb sidste år.

»Det er klart, at der var nogle ting, de skulle lære sidste år. Den læring tager de med sig ind i den nye sæson,« slår Steiner fast.

Formel 1-sæsonen begynder 'rigtigt' med årets første grandprix i Australien 15. marts.