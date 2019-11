Hun gemmer ham væk og forhindrer omverdenen i at kende hans tilstand.

Sådan lyder krtikken mod Formel 1-legenden Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, som værner om sin mand, som på sjette år kæmpe for at komme sig efter en voldsom skiulykke.

Men i en sjældent udmelding afviser hun alle anklager, som rejses mod hende af Michael Schumachers ven og tidligere mangeårige manager, Willi Weber.

»Han er i de bedste hænder lige nu, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe ham,« siger Corinna Schumacher i interviewet med Mercedes' magasin:

Willi Weber og Michael og Corinna Schumacher i en glad stund. Foto: PIERRE VERDY

»Man skal forstå, at vi blot følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig - som vi altid har gjort.«

Det er i en ny dokumentar, 'Die Michael Schumacher Story', at Weber undrer sig over Schumacher-fruens ageren siden Formel 1-legendens skiulykke i 2013, som gav ham skader på hjernen, og sendte ham i koma.

»Jeg vil gerne vide, hvordan han har det, give ham hånden eller ae ham på kinden,« siger Willi Weber i dokumentaren, der i onsdags blev sendt på tv-stationen RTL for at markere Schumachers første VM-titel-sejr:

»Men desværre er det blevet afvist af Corinna.«

epa07258290 (FILE) Germany's seven-time Formula One World Champion Michael Schumacher (R) and his wife Corinna (L) before a meeting with Spain's Prince and Princess of Asturias at the Hotel Reconquista in Oviedo, Spain, 26 October 2007 (reissued 02 January 2019). Michael Schumacher's wife Corinna has released a rare statement ahead of the Formula One star's 50th birthday on 03 January 2018. EPA/J.L.Cereijido Foto: J.L.Cereijido

Siden den tragiske skiulykke mellem jul og nytår i 2013 har den syvdobbelte Formel 1-verdensmester ikke vist sig offentligt.

Samtidig er der ingen meldinger om hans tilstand.

Man ved kun, at han får behandling i familiens ejendom i Schweiz, hvor kun få får lov at komme inden for dørene af hustruen Corinna Schumacher.

Willi Weber var gennem 20 år Michael Schumachers manager og tætte ven, men det professionelle samarbejde sluttede i 2010.

Michael og Corinna Schumacher på skitur. Foto: OLIVER MULTHAUP

Han har flere gange siden ulykken ytret kritik af, at Corinna Schumacher har lukket helt ned for information om den tyske F1-legendes helbred.

»Jeg ved, at Michael er hårdt ramt, men desværre kender jeg ikke til de fremskridt, han har gjort,« siger Willi Weber, og giver sit bud på, hvorfor Corinna Schumacher holder kortene tæt på hånden:

»Hun er nok bange for, at jeg med det samme vil se, hvad der foregår, og fortælle alle sandheden.«

Willi Weber siger i dokumentarfilmen, at han ikke har opgivet håbet om at se sin ven igen.