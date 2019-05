Holdningen til Kevin Magnussen er klar.

»Når man bruger den taktik mod en holdkammerat, er det tæt på utilgiveligt,« siger Will Buxton.

Sådan konstaterer den engelske Formel 1-reporter om den danske Haas-kører - og det handler selvfølgelig om den overhaling i det seneste løb i Barcelona, hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean bumpede ind i hinanden.

Her gav danskeren fuld gas efter en safety car-periode og overhalede sin holdkammerat, hvorefter de kom lidt for tæt på hinanden.

Kevin Magnusen kom i fokus efter Barcelona-løbet.

»Grosjean var med god grund rasende over Magnussens kørsel i Barcelona,« konstaterer Will Buxton i en analyse hos Formel 1s officielle hjemmeside.

Der var også røre i Haas-lejren efter løbet, hvor begge kørere blev kaldt ind til teamchef Günther Steiner til en samtale om situationen.

Den engelske Formel 1-ekspert mener, at Kevin Magnussens kørsel gik ud over teamets interesser.

»Danskeren har altid slået fra sig og kørt til grænsen, men tidligere har det altid været mod kørere fra andre hold, så derfor blev det forsvaret af hans chefer,« Will Buxton, der også er kendt fra tv-skærmen, hvor han interviewer kørerne efter kvalifikation og løb:

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads. Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Spanien - Magnussen: 7. plads. Grosjean: 10. plads Samlede point: Magnussen: 14 point

14 point Grosjean: 1 point

»I Spanien var det mod hans holdkammerat, og efter en kedelig start på sæsonen havde Haas brug for alle de point, de kunne skrabe sammen - efter min mening frarøvede Kevins kørsel holdet for værdifulde point den søndag.«

Inden den omtalte overhaling lå Romain Grosjean nummer syv og Kevin Magnussen nummer otte, hvilket ville have udløst i alt 10 point. I stedet sluttede danskeren som nummer syv og franskmanden som nummer 10, hvilket gav syv point.

B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, har efter grandprixet i Barcelona givet udtryk for en anden opfattelse af overhalingssituationen:

»Jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen. For jeg så jo, at det var to Haas-biler, der stødte sammen. Men jeg synes også, at selvfølgelig skal man gå efter de åbninger, der er. Den overhaling var bare så flot. Flot eksekveret, flot udnyttet,« siger han i B.T.s podcast 'K-Magazine'. Den kan du lytte til herunder: