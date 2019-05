Den tidligere racerkører John Watson retter en hård kritik mod Lewis Hamilton.

»Det er patetisk,« lyder det.

Onsdag meddelte den regerende Formel 1-verdensmester i sidste øjeblik, at han ikke ville stille op til det obligatoriske pressemøde forud for weekendens løb i Monaco, fordi han var for påvirket af Niki Laudas dødsfald.

Formel 1-legenden døde i mandags, og han havde i de seneste år arbejdet hos Mercedes og Lewis Hamilton.

Men den begrundelse giver den i dag 73-årige John Watson, der tidligere kørte med Niki Lauda, ikke meget for.

»Jeg ved, at han var gode venner med Niki, men det er bizart, at en mand i hans position ikke er i stand til møde op og fortælle, hvad Niki gjorde for Mercedes - og give ham kredit for den rolle, han har spillet,« tordner John Watson i Daily Mail.

I stedet for at sætte sig i stolen ved onsdagens pressemøde kunne Lewis Hamilton ses ankomme til banen i Monaco på motorcykel. Her gav han sig desuden tid til at skrive autografer til mange af de tilhængere, der var dukket op.

»Han skulle have udtalt sig for at vise respekt. At være så berørt, at han ikke kan give udtryk for sin beundring for, hvordan Niki hjulpet. Det er patetisk,« siger John Watson:

»Hvis det havde været omvendt, ville Niki have stået der og fortalt pressen på sin typiske direkte måde, hvilken stor kører og hvilken flot verdensmester, Lewis havde været.«

Ved pressekonferencen blev Lewis Hamilton erstattet af holdkammeraten Valtteri Bottas, der kortfattet sagde om den manglende racerkørers tilstand:

»Han så ud til at have det o.k.«

I stedet reagerede den britiske verdensmester på Instagram ved at skrive nogle ord om den afdøde Formel 1-legende.

'Min ven, jeg har svært ved at forstå, at du er væk,' indledte Lewis Hamilton:

'Jeg vil savne vores samtaler, vores grin, de store krammere efter at have vundet løb sammen. Det har i sandhed været en ære at være ved din side igennem de seneste syv år. Jeg ville aldrig have kørt for det ger hold, hvis det ikke var for dig.'

Niki Lauda vandt Formel 1-verdensmesterskabet tre gange, i 1975, 1977, 1984.

Lewis Hamilton har indtil videre vundet VM fem gange, i 2008, 2014, 2015, 2017, 2018.

