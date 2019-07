Kevin Magnussens weekend i England sluttede praktisk talt efter første omgang af det britiske grand prix.

Her kørte han og Romain Grosjean sammen, og begge måtte udgå kort inde i løbet. En weekend til glemmebogen.

Dommen fra udlandet er dog heller ikke til at tage fejl af. Her følger karaktererne fra de udenlandske medier.

f1i.com

Øjeblikket, hvor Magnussen og Grosjean kører sammen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Øjeblikket, hvor Magnussen og Grosjean kører sammen. Foto: Grand Prix Photo

»Der er ikke rigtigt noget glans over udfaldet af løbet eller resten af weekenden, hvor danskeren var langsommere end Grosjean i tredje træning og kvalifikationen... Indtrykket er lige nu, at holdet har mistet momentum et sammenbrud i forholdet til navnesponsoren, og at det hele påvirker én, der plejede at være en pålidelig, aggressiv og effektiv kører.«

Magnussen scorer 4 uaf ad 10. Grosjean får samme karakter.

Crash.net

»Endnu en weekend med bekymring for Haas, der ramte et nyt lavpunkt, da Kevin Magnussen og Romain Grosjean kolliderede på første omgang. Magnussen nåede ikke Q2 og fik lige dele skyld for sammenstødet, hvor danskeren udgik et par omgange senere efter at have meldt noget løst nær hans pedaler.«

Magnussen scorer 5 ud af 10. Grosjean scorede et 4-tal.

Planet F1

»Det er svært nok for Haas at kæmpe med, og endnu sværere når de kører ind i hinanden. De dårlige holdpræstationer kan ikke fortsætte længe, før der skal ske noget.«

Mediet her vælger faktisk slet ikke at give nogen karakter til Kevin Magnussen. Romain Grosjean får 3 ud af 10.

Romain Grosjean (tv) og Kevin Magnussen måtte stå skoleret hos Guenther Steiner (midten) efter søndagens grand prix. Foto: PETER PARKS Vis mere Romain Grosjean (tv) og Kevin Magnussen måtte stå skoleret hos Guenther Steiner (midten) efter søndagens grand prix. Foto: PETER PARKS

Auto Motor und Sport

»Magnussen begriber ikke verdenen længere. Silverstone burde passe Haas-bilerne godt. Det var også følelsen efter de frie træninger. Men til sidst stod Magnussens og skulle starte som nummer 16. Efter fem sving var det slut. Ironisk nok efter, at hans holdkammerat havde ramt ham.«

Magnussen får beskedne 4 ud af 10 - det samme som Romain Grosjean.

B.T.s Formel 1-ekspert, Peter Nygaard, var ikke helt lige så hård i sin karakter til Kevin Magnussen denne weekend - men han mener dog, at Romain Grosjean var bedre denne gang. Mere om det her.