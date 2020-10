Kevin Magnussen var aldrig tæt på at skabe en overraskelse og sluttede helt nede som nummer 16 i Portugal.

Måske er afskeden med Haas-teamet ikke så skidt endda for den 28-årige dansker.

For det må være deprimerende at køre rundt i en racer, der er så markant dårligere end konkurrenternes.

Det så vi igen, da Kevin Magnussen sluttede i den helt tunge ende af feltet.

Karakter: 3

Det er svært at finde én eneste god ting at sige om Kevin Magnussens weekend i Portimao.

Færdig hos Haas, næstsidst i kvalifikationen og en slutplacering som nummer 16.

Det er helt åbenlyst, at Kevin Magnussens Haas-racer er en kæmpe klods om benet på danskeren. Og det gør det umuligt at præstere i øjeblikket.

Den svage bil er i den grad med til at trække ned i en weekend fra helvede i dansk Formel 1-sammenhæng.

Lewis Hamilton er allerede legendarisk i Formel 1.

Søndag skrev englænderen så endnu et kapitel til historie-bøgerne, da han vandt sit grandprix nummer 92 i Formel 1.

Det har ingen gjort før, og han overhalede dermed tyske Michael Schumacher, der opnåede 91 sejre i sin storhedstid i Formel 1.

Lewis Hamilton har endnu ikke forlænget sin kontrakt med Mercedes, men det må formodes blot at være en formalitet.

Lance Stroll er ikke en specielt populær skikkelse i Formel 1.

Hele forløbet omkring canadierens positive coronatest har ikke gjort ham mere elsket i pitten blandt konkurrenterne.

Og på banen var Lance Stroll søndag skidt kørende og ramlede sammen med McLarens Lando Norris.

Den ugerning kostede Lance Stroll fem sekunders straf og en sidsteplads i løbet.

Alexander Albon har det svært hos Red Bull, og indsatsen i Portugal gjorde ikke situationen nemmere.

Albon blev endda overhalet af teamkollega Max Verstappen med en omgang og sluttede uden for top 10.

Det er efterhånden svært at se ham fortsætte hos Red Bull, som er på markedet, hvis ikke Albons resultater forbedres.

Her skulle Nico Hülkenberg eller Sergio Perez være inde i billedet.