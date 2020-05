Romain Grosjean har haft en række stærke teamkammerater, siden han for mere end 10 år siden debuterede i Formel 1.

På sportens officielle hjemmeside sammenligner han tre af dem; eksverdensmestrene Fernando Alonso og Kimi Räikkönen samt sin nuværende makker på Haas-teamet, Kevin Magnussen.

»Jeg lærte en masse af Fernando og Kimi,« siger Grosjean til Formula1.com og fortsætter:

»Mange tror, de er meget forskellige, men de startede fredagstræningerne med samme fokus: Løbet søndag klokken 15.10. Det var det eneste vigtige. De bekymrede sig ikke om, hvorvidt de var hurtige eller langsomme i de frie træninger. De justerede bilen for at blive klar til løbet.«

Han er en ægte viking, der aldrig giver op Romain Grosjean om Kevin Magnussen

Om Kevin Magnussen siger Grosjean:

»Han er hurtig. Virkelig hurtig. Han er hård at slås med. Han er en ægte viking, der aldrig giver op. Han er fantastisk,« siger han og understreger, at der lige skulle gå lidt tid, før han indså, hvor god en teamkammerat Kevin faktisk var:

»Jeg var ikke så vild med ham, inden vi blev teamkammerater, men når man er i samme team, går det op for én, hvor fantastisk hårdt han slås for at score point til holdet.«

I sidste sæson havde de to Haas-kørere en række sammenstød på banen.

Romain Grosjean (t.v.) kalder sin Haas F1 teamkammerat Kevin Magnussen en "fantastisk viking". Foto: Grand Prix Photo Vis mere Romain Grosjean (t.v.) kalder sin Haas F1 teamkammerat Kevin Magnussen en "fantastisk viking". Foto: Grand Prix Photo

»Ja, vi havde et par kollisioner, men vi talte om det og tilpassede vores kørestil mod hinanden.«

»Det var bare et spørgsmål om, at vi så forskelligt på tingene, og det ændrede vi så. Nu går det det rigtig godt.«

Romain Grosjeans øvrige Formel 1-teamkammerater Pastor Maldonado og Esteban Gutierrez nævnes ikke i artiklen på Formel 1's hjemmeside.

