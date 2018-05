Romain Grosjean har haft endnu en frustrerende Formel 1-weekend.

Og den franske Haas-kører ligner mere og mere en Formel 1-kører i en alvorlig midtvejskrise efter søndagens grandprix i Barcelona.

Her tabte han for fjerde gang af fem mulige tabte kvalifikations-duellen til holdkammeraten Kevin Magnussen - og op til løbet fik han et nyt chassis, som han knuste allerede på første omgang.

»Der er ikke så meget at sige: Jeg mistede kontrollen over bagenden, og snurrede rundt,« forklarede franskmanden, der efterfølgende blev påkørt af Nico Hülkenberg og Pierre Gasly, og alle måtte udgå.

Som om det ikke skulle være nok, så blev Romain Grosjean efter løbet indkaldt for dommerne for at forklare sin kørsel før og under afkørslen. Her blev han idømt en straf på tre-

gridplaceringer til det kommende løb i Monaco.

Se hele dommen herunder:

Theee-place grid penalty for Grosjean in Monaco for causing Turn Three crash pic.twitter.com/iYNTbogOUo — Andrew Benson (@andrewbensonf1) May 13, 2018

I dommernes afgørelse bliver der lagt vægt på, at Romain Grosjean valgte at krydse tværs hen over banen efter sit uheld, hvilket forårsagede sammenstødet med andre kørere. Samtidig påpeger dommerne, at Haas-køreren næsten var uden for banen, da han igen vælger at krydse ind foran de andre kørere.

Romain Grosjean fik også to 'klip i licensen', og han er nu oppe på fem inden for de seneste 12 måneder. Når en kører op på 12 klip giver det karantæne i et grandprix.

Det er tydeligt, at franskmanden, der er én af kun to kørere i feltet der endnu ikke har scoret point i Formel 1-VM 2018, føler sig presset af Kevin Magnussen, der søndag igen kørte sig til point på en sjetteplads. Og der er efterhånden tradition for, at han nævner sin danske holdkammerat, når han skal forklare sine problemer.

LAP 5/66



Not where Romain Grosjean was planning to spend his Sunday #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/2cbYOlRIUh — Formula 1 (@F1) May 13, 2018

Søndag var ingen undtagelse:

»På TV-optagelserne kan man se, at jeg prøvede at undgå min teamkammerat. Kevin slingrede en smule, og jeg måtte slippe gassen, så jeg mistede herredømmet,« sagde Romain Grosjean.

Mens ingen andre satte spørgsmålstegn ved danskerens kørsel, var der anderledes hårde toner fra Nico Hülkenberg, der blev revet af banen af Haas-franskmanden.

»Jeg ved ikke, hvor mange gange han spinner rundt på en weekend. Hvis det bare går ud over ham selv, er det okay. Men når han sparker andre ud af løbet, er det ikke okay,« lød det nådesløst fra den tyske Renault-kører.

Næste Formel 1-løb køres den 27. maj i Monaco.