Monacos Grand Prix er det mest kendte og prestigefyldte løb i Formel 1-kalenderen.

Men det er meget mere end ræs.

B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, giver herunder et indblik i alt, man ikke lige kan se på tv-skærmene, når årets mest fashionable løb køres.

Se bare med her:

Det behagelige klima (også i skattemæssig henseende!) betyder, at mange Formel 1-kørere er bosat i Monte Carlo. Lewis Hamilton kan tage motorcyklen på arbejde.

Det bedste sted at overvære Monacos Grand Prix? Naturligvis fra en luksus-yacht, der er ankret ved siden af banen. Pris for at leje en stor yacht langt havnekanten i grandprix-ugen: 6-7 millioner kroner.

Kevin Magnussen set gennem autoværnet, der omkranser hele banen. Hver aften i grandprix-weekenden åbnes autoværnene, og gaderne kan igen bruges til almindelig trafik.

I kampen for at finde de afgørende tiendedele sekund kommer kørerne millimeter-tæt på autoværnet. De giver gode billeder til de modigste fotografer.

Banen kører lige forbi det femstjernede Hotel de Paris. Her koster et værelse i grandprix-weekenden 130.000 kroner. Men så kan man også se løbet fra sit eget værelse. Room-service koster naturligvis ekstra…

Casino de Monaco (t.v.) er en af fyrstendømmets helt store attraktioner. Måske man her kan vinde penge til en overnatning hos naboen, Hotel de Paris?

På Hotel Fairmont´s tagterrasse har man udsyn til banens hårnålesving, og man kan se resten af banen på store tv-skærme. Naturligvis forudsat man er interesseret i Formel 1…

Monte Carlos gader er blevet brugt til bilvæddeløb siden 1929. I dag opsættes der hvert år 21 kilometer autoværn og 20.000 m2 trådhegn for at omdanne gaderne til en moderne Formel 1-bane.

Red Bull opbygger hvert år et stort hospitality-center for VIP-gæster, medier og teammedlemmer. Naturligvis med egen swimmingpool.

Om aftenen omdannes store dele af banen til en kæmpe party-zone.

Red Bull´s hospitality-center opbygges i Italien, og sejles på en enorm flåde ind i havnen i Monte Carlo. Hver aften er der dømt party-time for energidrik-gigantens mange gæster

Luksus-butikkerne langs banen må lukke ned mens Kevin Magnussen og co drøner gennem Monte Carlos gader.

Fredag aften deltog en række af Formel 1-stjernerne ved en modeopvisning, hvor overskuddet går til den tidligere verdensmester Jackie Stewarts ’Race Against Dementia’-organisation. Lokale Charles Leclerc var ikke helt så meget på hjemmebane på catwalk´en som ude på asfalten.