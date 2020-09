Der er ingen tvivl om, at Ferraris 2020 Formel 1-motorer er langt svagere end sidste år.

Italienerne havde i store dele af 2019 feltets måske stærkeste motor, men efter bilsportsforbundet FIA undersøgte den og efterfølgende indgik en fortrolig aftale med teamet, har Ferrari V6'eren manglet effekt.

Kevin Magnussen og de øvrige kørere i feltet med Ferrari-motorer er meget forsigtige med at pege fingre, men danskeren indrømmede torsdag indirekte årsagen til Haas F1 Team's manglende resultater.

»Vores 2020-bilen – selve chassiset – er et stort skridt fremad, men alle bilerne med Ferrari-motorer har tabt fart i forhold til sidste år,« sagde han til B.T.

Men nu er der godt nyt for Magnussen. Hvis han som ventet fortsætter hos Haas, får han allerede næste år glæde af en helt ny Ferrari-motor.

Ferrari-chef Mattia Binotto har over for italienske medier bekræftet, at man arbejder på en ny motor til 2021. Han afslørede også, at man allerede er i gang med at teste den nye motor i prøvebænken i Maranello.

Ferraris motorkunder Haas og Alfa Romeo får også glæde af den nye motor, for en ny regel i Formel 1-reglementet, der blev indført for et par år siden, bestemmer, at motorleverandør og -kunder skal køre med motorer fra samme generation.

Samtidig med at Binotto bekræfter den nye motor, antyder rygter i paddocken i Monza, at Ferrari forsøger at hyre manden bag de dominerende Mercedes-motorer.

Foto: Grand Prix Photo

Englænderen Andy Cowell har været chef for Mercedes' Formel 1-motorer, siden det nuværende reglement for turbo-hybridmotorer blev indført i 2014.

Mercedes har lige siden haft feltets bedste motor og vundet VM hvert eneste år. I januar meddelte Cowell, at han forlader Mercedes, og nu forlyder det, at Ferrari kan blive hans nye arbejdsplads.

Italiens Grand Prix 2020 på Monza-banen starter søndag klokken 15.10.