Siden Formel 1-legenden Michael Schumachers skiulykke i december 2013 har det været særdeles sparsomt med oplysninger om tilstanden hos det tyske motorsportsikon.

Men nu løfter den tyske ærkebiskop Dr. Georg Gänswein lidt af sløret.

Ærkebiskoppen besøgte den syvdobbelte verdensmester i sommer og brugte efter eget udsagn meget tid ved Schumachers sengeleje.

Og ifølge Dr. Georg Gänswein er den 49-årige tysker stadig ikke vågen, men Schumacher kan nu 'fornemme, at der er folk omkring ham.'

»Han fornemmer, at der er kærllige folk omkring ham. Folk, der tager sig af ham og som gudskelov holder den alt for nysgerrige offentlighed på afstand,« siger ærkebiskoppen ifølge tyske Bild.

Under en skitur med sin søn i de franske alper styrtede Michael Schumacher og slog sit hoved mod en sten. Siden blev han anbragt i kunstigt koma i sit hjem i Schweiz, hvor han modtager pleje døgnet rundt.

Men Schumacher nægter selv at give op. Og der er ifølge ærkebiskoppen flere tegn på bedring.

»Hans ansigt er, som vi kender det - det typiske Michael Schumacher-ansigt. Det er bare blevet en smule mere fyldigt;« fortæller Dr. Georg Gänswein, der tilføjer:

»Jeg inkluderer selvfølgelig Michael Schumacher og hans familie i alle mine bønner.«

Det er yderst sjældent, at der siver sådanne nyheder ud omkring Formel 1-legenden, og det er ifølge hans manager, Sabine Kehm, Schumachers eget ønske, at oplysningerne tilbageholdes.

»Medierne har generelt aldrig rapporteret om Michael og Corinnas (Schumachers kone, red.) privatliv.«

Engang i en lang diskussion sagde Michael til mig; 'du behøver ikke ringe til næste år. Jeg forsvinder'. Og jeg tror, at det var hans hemmelige drøm at forsvinde en dag,« udtaler Sabine Kehm.

»Og der er derfor, at jeg stadig ønsker at beskytte hans ønske om ikke at lade noget sive ud.«

