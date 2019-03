Kevin Magnussen var ganske forståeligt glad efter det flotte resultat efter søndagens 6. plads i Australien.

Danskeren kørte et noget nær perfekt løb, og derfor var han naturligvis også ganske tilfreds, da TV3 Sports Luna Christofi fangede ham umiddelbart efter løbet.

»Jeg er super glad. Jeg fik en god start og kom godt af sted. Jeg havde lige lidt på vej ud af pitten (efter pitstop, red.), dækkene var lidt kolde,« fortæller Kevin Magnussen og tilføjer:

»Så ud af pitten var det rimelig glat. Det var lige på nippet, at Hülkenberg kom forbi.«



Og netop Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen konkurrent og rival fra Renault, blev også sat på plads af danskeren ved søndagens Formel 1-løb.

Efter pitstoppet kom Magnussen lige akkurat ud foran tyskeren, men Magnussen formåede at holde ham bag sig og vandt dermed duellen de to imellem.

Kevin Magnussen endte dermed også med at køre et flot resultat hjem, selvom det begyndte at blive nervepirrende hen mod slutningen.

»Det var et langt stint, det sidste. Der var ikke panik, men det gjaldt om at få så meget information som muligt. De (ingeniørerne, red.) sidder med temperaturer og analyser, som fortæller, hvilken retning det går i, i forhold til temperaturen på dækkene. Når du slider gummiet af, så taber du temperatur i dækket. Det ville vi gerne undgå,« lyder det fra Kevin Magnussen.

»Jeg havde virkelig dårligt greb i vejen i de første par sving ud efter pitstoppet, og så kommer Hulkenberg og har varme i dækkene. Og det gjorde, at han lige kunne angribe ind i sving tre. Men jeg fik lukket af for det og kørt den hjem,« fortsætter han.

Valtteri Bottas fra Mercedes løb med sejren i Australien foran holdkammeraten Lewis Hamilton, og Magnussens holdkammerat Romain Grosjean måtte udgå.

Kevin Magnussen sikrede sig otte point i Australien i den samlede VM-stilling.

