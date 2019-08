»Jeg har jo fået lidt ekstra vægt med i bilen, men det betød heldigvis ikke noget.«

Nygifte Kevin Magnussen var storsmilende efter sin 10.-plads i kvalifikationen til Belgiens Grand Prix i Spa-Francorchamps.

Den ekstra vægt han hentydede, til var den nye vielsesring, men i en sport, der afgøres med minimale marginaler, betød de ekstra gram åbenbart ikke noget.

Hvor små marginalerne er, blev understreget af kampen mellem Magnussens og hans teamkammerat, Romain Grosjean.

Danskeren havde hele weekenden været langsommere end Grosjean, men da det virkelig gjaldt i Q2-kvalifikationen, slog han franskmanden med 6/100 sekund. Det var nok til at komme med i Q3-kvalifikationen som nummer 10, mens Grosjean på 11.-pladsen blev siet fra.

Mens Magnussen har kontrakt med Haas for 2020, kæmper Grosjean i disse uger for sin plads. Derfor var nederlaget til Magnussen bittert for franskmanden – specielt fordi han havde en marginalt bedre bil.

Haas-kørerne har for første gang i tre løb nu igen samme version af teamets 2019-model VF19. Begge kører med den såkaldte ’Hockenheim-version’, men alligevel er der forskel på de to biler.

Haas har foreløbig kun investeret i et eksemplar af et hydraulisk baghjulsophæng, som Ferrari har udviklet. Det er i denne weekend monteret på Grosjeans bil, mens det ventes, at Magnussen overtager det i næste weekend i Monza.

Det hydrauliske ophæng anses for at være en betydelig fordel på højfartsbanen Spa-Francorchamps, og derfor var det bemærkelsesværdigt, at Magnussen alligevel slog Grosjean.

»Det var en fin omgang, og rent operativt var det en god kvalifikation. Der var afbrydelser, der var trafik, og der var hele problematikken med at ligge rigtigt i forhold til de andre, men vi løste det godt,« sagde Magnussen til B.T.

»Bilen kørte nogenlunde – ikke helt så godt i Q3 som i Q2, men jeg har ingen idé om hvorfor. Og jeg har heller ingen ide om, hvordan dækkene vil virke i løbet: Det så rigtig dårligt ud under træningen, men tingene ændrer sig hele tiden, så vi er spændte på i morgen. Det ventes at blive køligere, men vi ved ikke, hvad det vil betyde for os.«

Magnussen starter løbet fra ottendepladsen, fordi et par konkurrenter sættes tilbage på grund af grid-straffe.