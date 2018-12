Et smil, et kram - en misforståelse, en skilmisse.

Et uskyldig møde med den nu forhenværende Formel 1-kører Marcus Ericsson endte med at få alvorlige konsekvenser for den australsk kendiskok Sarah Todd.

Det fortæller den svensker racerkører til mediet NA, som har bedt ham om at liste de fem skøreste ting fra Formel 1-tiden op.

Som en klar nummer nævner han dengang i 2015, hvor han tog til fest med Sarah Todd i forbindelse med årets første løb, Australiens Grand Prix. Det endte med at se sådan ud dengang:

Rumour - Is Sarah Todd new girlfriend of Marcus Ericsson? http://t.co/mViWCJF8Rz — F1 Ladies (@f1ladys) 25. marts 2015

Marcus Ericsson forklarer:

»Jeg mødte en pige gennem nogle fælles venner. Om søndagen efter løbet skulle vi til en Formel 1-fest, hvor jeg gik ud med hende. Der er altid fotografer, der tager billeder, når vi går ind, og jeg tænkte ikke videre over det,« husker han i dag.

Sarah Todd var dengang et ret varmt navn i Australien som deltager i tv-successen 'Masterchef'.

At de to stod sammen på den røde løber vakte derfor opsigt.

Vis dette opslag på Instagram Lunch is served...the labour of love #totesworthit #paella Et opslag delt af SARAH TODD (@sarahtodd) den 24. Nov, 2018 kl. 10.41 PST

»Nogle uger senere var jeg pludselig i alle sladderblade med overskrifter som 'Formel 1-stjernen er ny kæreste'. Hun var gift og havde et barn, hvilket gjorde sagen endnu værre. Jeg var den, som ødelagde deres ægteskab, og det værste var overskrifterne,« siger Marcus Ericsson.

Der skete ikke noget mellem de to, men al balladen, omtalen og rygterne var nok.

»Ja, de blev skilt, og siden blev der skrevet klumme, hvor det blev analyseret, hvad der var sket. Om vi skulle flytte sammen. Jeg fattede ikke noget,« siger Marcus Ericsson.

Den 28-årige svensker kørte i år sin foreløbig sidste sæson i Formel 1, for Caterham og Sauber. I alt blev det til fem år, efter at han debuterede samme år som Kevin Magnussen.

Formel 1-feltet i 2019 Alle sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean

Kevin Magnussen og Romain Grosjean Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc

Sebastian Vettel og Charles Leclerc Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly

Max Verstappen og Pierre Gasly Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo

Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris

Carlos Sainz og Lando Norris Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi

Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi ​ Toro Rosso: Daniil Kvyat og Alexander Albon

Daniil Kvyat og Alexander Albon ​ Williams: Geroge Russell og Robert Kubica

Geroge Russell og Robert Kubica Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll

Marcus Ericsson fik dog ikke en ny kontrakt hos det franske Sauber-team, og fremtiden hedder i stedet IndyCar i 2019.

Sarah Todd bor i dag i Indien, hvor hun driver en restaurant i den nordlige del af Goa.