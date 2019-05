OK - det her er den hidtil sværeste karakter, jeg har givet Kevin Magnussen!

Under fredagstræningen i Spanien indsatte Haas for første gang den nye upgrade-pakke. Det skete på Grosjeans bil, og det blev fra visse sider udlagt som en devaluering af Magnussen.

I virkeligheden handlede det bare om at skaffe et solidt grundlag for at sammenligne upgraden med den oprindelige version. Upgraden viste sig som et skridt i den rigtige retning, og blev lørdag derfor også monteret på Magnussens bil.

Han havde herefter kun en times træning i FP3 til at vænne sig til den ’nye’ bil, men alligevel var Magnussen i den efterfølgende kvalifikation kun sølle 11/1000 sekund langsommere end Grosjean.

Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean (nærmest) endte i sammenstød på banen i Barcelona. Foto: Robert Thomsen, Grand Prix Foto Vis mere Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean (nærmest) endte i sammenstød på banen i Barcelona. Foto: Robert Thomsen, Grand Prix Foto

Det var det smallest tænkelige nederlag i kvalifikations-duellen, og jeg er ikke i tvivl om at resultatet havde været anderledes, hvis de to Haas-kørere var startet kvalifikationen med lige mange kilometer med upgraden.

I løbet kom de så for alvor i clinch, og det er her, det bliver svært at give Magnussen en karakter. ’Robust’ er nok det pæneste ord man kan bruge om den manøvre, der efter en safetycar-periode sendte han forbi Grosjean.

De to Haas-biler ramte faktisk hinanden, og den slags er helt forbudt: Med sin manøvre risikerede Magnussen at sende teamets begge biler ud af løbet. Se situationen øverst i artiklen.

Omvendt viste det sig efterfølgende, at Magnussen var hurtigere end franskmanden, og han havde faktisk moment nok til også kortvarigt at udfordre Pierre Gasly's Red Bull.

Så spørgsmålet er: Skal man se det fra en team-synsvinkel – og trække ned i Magnussens karakter for at tage en voldsom chance for hele teamet?

Eller skal man lægge vægt på at Magnussen endnu en gang viste sig som en sand vikinge-kriger, der tager de alle de chancer, der byder sig. Og som regel kommer godt fra det?

Jeg vælger det sidste, og giver ham et nital.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Albert Park, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.