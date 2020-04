Kevin Magnussen render højst sandsynligt rundt i Danmark og savner at køre ræs.

Men når det afsavn fortager sig i takt med, at coronavirussen holder Formel 1 lukket, bør den danske racerkører ifølge Ralf Schumacher måske begynde at bekymre sig.

»Når det kommer til pengestrømme, tænker jeg selvfølgelig på Williams, og jeg ved ikke, hvordan det bliver for Haas. De er de første i fare selvfølgelig,« vurderer den tidligere Formel 1-kører til tyske Sky.

Haas er et af Formel 1-feltets mindste hold, og det amerikanske team er altså relativt afhængige af de penge, som løbene genererer til de forskellige hold. Med Formel 1-starten udskudt til tidligst 14. juni i Canada vil der altså gå flere måneder uden grandprixer.

Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Foto: HAMAD I MOHAMMED

Og det er her, Ralf Schumacher er meget bekymret for, om små hold som Haas overhovedet kan overleve.

Med andre ord: Om Kevin Magnussen har en arbejdsgiver, når sæsonen endelig skydes i gang.

Ralf Schumacher er dog ikke kun bekymret for de store virksomheder med Formel 1-hold. Han er bange for, at tusindvis af mennesker ansat i og omkring Formel 1 kan miste deres job på grund af corona-krisen.

»Vi taler om tusindvis af medarbejdere, hvilket betyder, at tusindvis af familier skal forsøge at få enderne til at mødes i disse svære tider,« siger den tidligere Formel 1-kører.

Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Foto: SRDJAN SUKI

I flere andre sportsgrene verden over har man set atleter give afkald på procenter af deres løn, men den tendens er endnu ikke nået til Formel 1. I den forbindelse kigges der især mod verdensmesteren Lewis Hamilton, der anslås at tjene i omegnen af 330 millioner kroner om året.

»Han har gode muligheder for at gøre noget. Det ville helt sikkert være et signal om, at de også gør noget,« siger Ralf Schumacher til idéen om lønnedgang blandt kørerne.

Hvad der kommer til at ske i Formel 1-sæsonen, venter mange på i spænding. Men der skal altså først lige bedre styr på corona-smitten, før der kan lukkes mere op for de forskellige samfund.

Og indtil videre hedder den nye startdato for Formel 1 altså 14. juni. Så vil tiden vise, om samtlige 10 Formel 1-hold er kommet igennem corona-krisen.