Mercedes-boss Toto Wolff frygter det værste for Formel 1.

»Det er et mareridtsscenario, som jeg slet ikke vil forestille mig,« siger han.

Det handler om Brexit, og den endnu uafklarede aftale for Storbritanniens farvel til EU. Flere Formel 1-hold har i dag britisk base, og fremtiden er derfor uvis i forhold til eksempelvis ind- og udrejser, opholdstilladelser, told og skatter.

»Brexit er en stor bekymring for os og burde være en stor bekymring for alle os, der bor i Storbritannien og har base i landet,« siger Toto Wolff.

To Mercedes-racere i front for Formel 1-feltet.

Og der er grund til bekymring. Mere end halvdelen af Formel 1-feltet kan blive ramt af problemerne:

Mercedes, Red Bull, Renault, McLaren, Williams og Racing Point Force India har hovedkvarter i England.

Kevin Magnussens Rich Energy Haas-team har hovedkvarter i USA - nærmere bestemt i Kannapolis, North Carolina - men holdet har også en europæisk afdeling i England.

Ferrari og Torro Rosso hører hjemme i Italien.

Alfa Romeo har base i Schweiz.

»Vi er Formel 1-hold, der rejser og tester mindst 21 gange om året, og vi rejser til og fra Storbritannien, og vores personale rejser ind og ud af Storbritannien. Vi får reservedele tilsendt. Og alle større opbrud i forhold til grænserne eller med skatter vil gøre omfattende skade på Formel 1 i Storbritannien,« siger Toto Wollf:

»Vi har et internationalt hold. Vi er et tysk bilmærke, der har sit Formel 1-hovedkvarter i Storbritannien. Formel 1 er meget udsatte for de her beslutninger, der bliver lavet på politisk niveau, og det er en stor risiko for vores personale og for hele industrien.«

Toto Wolff konkluderer, at det nærmest ikke kan blive værre og frygter allermest en såkaldt 'no-deal Brexit', hvor det ender med, at Storbritannien ikke får nogle aftale med EU. Teamet har allerede begyndt at udtænke alternative løsninger, hvis det værste skulle ske.

Formula 1 Mercedes AMG Petronas Motorsport team chief Toto Wolff attends FIA news conference in St. Petersburg, Russia December 7, 2018.

Omvendt påpeger han, at de hold, der har baser i andre lande kan

»Ferrari i Italien og Sauber (Alfa Romeo efter navneskift, red.) i Schweiz kan få en massiv fordel i forhold til ethvert team med base i Storbritannien,« siger Toto Wolff.

Den britiske premierminister Theresa May fik sin første aftale forkastet i parlamentet, og nu hedder næste deadline 29. marts.

Formel 1-sæsonen går allerede i gang 17. marts, hvor det første grandprix bliver kørt i Australien. Allerede i denne uge tester holdene for første gang i Barcelona.