Alle spekulationer om Max Verstappens fremtid er blevet parkeret i pitten.

Racerkøreren har forlænget sin kontrakt med Red Bull frem til og med 2023-sæsonen.

Det meddeler Formel 1-teamet tirsdag.

»Jeg er virkelig glad for at have forlænget mit samarbejde med holdet,« siger Max Verstappen.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Med et oprindeligt kontraktudløb efter 2020-sæsonen har rygterne om et brud med holdet løbet et stykke tid. Skulle han til Ferrari, til Mercedes.

Nu erklærer hollænderen i stedet sin kærlighed til sit nuværende og fremtidige hold.

»Jeg vil vinde med Red Bull, og vores mål er selvfølgelig at kæmpe om VM-titler sammen,« siger Max Verstappen.

Det har han endnu ikke været tæt på. I 2019-sæsonen kom han dog tættere på end nogensinde, da han blev nummer tre i den samlede VM-stilling. Den bedste slutplacering i karrieren. Undervejs vandt han tre løb, og det havde han heller aldrig tidligere prøvet.

Max Verstappen debuterede i Formel 1 med Toro Rosso i 2015, og allerede året efter blev han forfremmet til Red Bull efter de første fire løb i sæsonen. Her vandt han så sit allerførste løb i Red Bull-raceren.

Teamchef Chris Horner er glad for at holde på sin superstjerne.

»Max har bevist, hvilken gevinst han er for holdet, og han tror virkelig på det partnerskab vi har indgået med vores nye motorleverandør Honda, og vi er glad for at have forlænget vores samarbejde med ham,« siger Red Bull-bossen.

Der er endnu et stykke tid til starten på 2020-sæsonen. Det sker traditionen tro i Australien, og det sker 15. marts.