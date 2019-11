Formel 1-håbet Christian Lundgaard sikrede sig et flot resultat og udgangspunkt i det legendariske Formel 3-løb i Macau.

Her sluttede den danske racerkører som nummer tre i løbet på bybanen, hvor feltets anden dansker, Frederik Vesti, blev nummer 18.

Frederik Vesti startede ellers fremme som nummer syv, men blev uforskyldt fanget bag et uheld på første omgang. Derefter måtte Frederik Vesti kæmpe sig frem fra bunden, hvilket han gjorde på de resterende 10 omgange.

Længere fremme havde Christian Lundgaard mere succes, da han kørte foran uheldet og avancerede fra sin startposition som nummer fire og frem på tredjepladsen, som han holdt til mål.

Christian Lundgaard til højre gjorde det fremragende i nattens heat i Macau. Frederik Vesti var uheldig. Vis mere Christian Lundgaard til højre gjorde det fremragende i nattens heat i Macau. Frederik Vesti var uheldig.

Løbet natten til lørdag klokken 2 dansk tid var et såkaldt kvalifikationsløb-heat før den rigtige finale søndag morgen klokken 8.30 dansk tid.

Det betyder, at Chrsitan Lundgaard har et fremragende udgangspunkt fra tredjepladsen, mens Frederik Vesti skal håbe på lidt ballade længere fremme i feltet og en safety car, hvis han for alvor skal frem og kæmpe med i front.

Løbet i Macau er det uofficielle VM-løb i Formel 3-klassen, hvor mange af verdens største racertalenter er med. Og her har Danmark altså hele to kørere med i to af feltets bedste teams.

Christian Lundgaard kører med for ART-teamet, mens Frederik Vesti sidder i en af feltets bedste biler hos det store Prema-team.

Her deler Frederik Vesti garage med de to Ferrari-akademikørere Robert Shwartzman og Marcus Armstrong.

Shwartzman sluttede i øvrigt på andenpladsen efter vinderen, esteren Juri Vips, der er en del af Red Bulls akademi.

Danmark har tidligere haft en enkelt vinder i Macau, da John Nielsen i 80'erne tog sejren. Senere er Jan Magnussen blevet nummer tre.

B.T,. Sport dækker finalen i Macau live søndag klokken 8.30.