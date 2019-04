'Jeg ved det simpelthen ikke.'

Sådan lyder det knap så optimistiske svar fra B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, når man spørger ham, hvad i alverden årsagen til Haas' helt store problem er.

For det har ikke set godt ud for Haas i de to seneste løb, Bahrain og Kina, hvor det er blevet til nul point begge gange for Haas-teamet. HØR DEN SENESTE EPISODE AF K-MAGAZINE NEDERST I ARTIKLEN.

»Er det her et mønster, vi skal se resten af sæsonen, eller er det to blip på radaren, og så var det et rigtig godt løb i Melbourne, der var det rigtige billede?« lyder det fra Peter Nygaard, der tilføjer:

Jeg er glad for, vi sidder her og snakker om problemet og ikke om løsningen, for jeg kan i hvert fald ikke pege på den Peter Nygaard

»Og jeg ved det simpelthen ikke. Teamet ved det heller ikke, og det er måske lidt foruroligende.«

Kevin Magnussen og Romain Grosjean sluttede som henholdsvis nummer 13 og nummer 11 i Kinas Grand Prix, på trods af, at begge kørere startede løbet i top-10. Og der var store spørgsmålstegn at spore hos teamet efter løbet.

»De lignede et stort spørgsmålstegn alle sammen, lige fra Günther Steiner og Gene Haas, der også var i Kina. Jeg vil ikke sige, de var rystede, men de forstår bare ikke, hvad det handler om. Jeg er glad for, vi sidder her og snakker om problemet og ikke om løsningen, for jeg kan i hvert fald ikke pege på den,« fortæller Peter Nygaard i den seneste udgave af podcasten K-Magazine.

»Én ting er at kvalificere sig godt, og det er flot, men hvis de rutsjer baglæns ned ad resultatlisterne, når starten går, så får de bare ikke nogen point på kontoen.«

Kevin Magnussen i aktion i Kina. Foto: GREG BAKER Vis mere Kevin Magnussen i aktion i Kina. Foto: GREG BAKER

»Problemet overordnet er jo, at man ikke kan få varme i dækkene. Men årsagen er et stort spørgsmålstegn, for det virkede jo rigtig godt, da vi var i Barcelona til testen, og det virkede fornuftigt, da vi var i Melbourne,« forklarer Peter Nygaard og uddyber:

»Og så snakkede Gene Haas om, at det er et spørgsmål om, at man ikke får varme i dækkene, hvis der ikke er langstrakte sving nok. Og det lyder jo logisk, for Barcelona er kendt for at have de her lange sving, og jo længere en bil kører i et sving, og jo længere gummiet er belastet, jo mere varme kommer der i dækkene.«

»I Melbourne er der også nogle relativt lange sving, der gav varme i dækkene, men så kom vi til Bahrain, hvor asfalttemperaturen var betydeligt højere, og alligevel kunne det kun fungere under en-to omgange under kvalifikationen,« fortæller Peter Nygaard, der undrer sig:

»Og det er mystisk, for umiddelbart ville man jo sige, at et dæk bliver varmere og varmere, jo mere det kører, men det virker, som om dækkene på Haas-bilen virker rigtig godt de to første omgange, både når der skal sættes en kvalifikationstid, og når løbet starter.«

Peter Nygaard slår fast, at Haas' udfordringer ikke kun hænger sammen med dækkene, men at det også er et spørgsmål om downforce og andre ting.

Det kan du alt sammen høre mere om i den seneste udgave af K-Magazine herunder.