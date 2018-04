Kevin Magnussen er den kører, der har imponeret mest i dette års Formel 1. I hvert fald hvis man spørger læserne af det store medie Autosport.

Her scorer danskeren allerhøjest karakterer efter årets første tre grandprixer.

Haas-danskeren får minimum otte ud af 10 i karakter i hvert af de tre løb, der har været i 2018, og i gennemsnit ligger han på 8,7. Det gør ingen andre i Formel 1-feltet.

Nummer to er tyskeren Sebastian Vettel, der fører Formel 1-klassementet. Han får 8,5 efter de tre løb af læserne. Altså, 0,2 under Kevin Magnussen.

Danskeren har i årets tre løb i Australian, Bahrain og Kina vist imponerende kørsel, og selv om han udgik af årets første løb Down Under på grund af en pitstopfejl, blev han af læserne af Autosport belønnet for sin gode kørsel, og det gav ham 9,3 i karakter. Magnussen fulgte derefter i Bahrain op med et godt Grand Prix og blev nummer fem. Det gav 8,8 i karakter hos Autosports læsere, og endelig løb den rene karakter 8 ind, da han i sidste weekend fik et enkelt VM-point med 10. pladsen i Kina.

For teamholdkammeraten Romain Grosjean forholder det sig helt anderledes. Han er i bunden af bedømmelserne efter årets tre første løb.

Læserne har givet Grosjean karaktergennemsnittet 5,9, hvilket kun fire andre kørere har gjort dårligere.