Han var manden, der gav alt for, at Lewis Hamilton kunne stå, hvor han står i dag.

Anthony er ikke bare Formel 1-verdensmesterens far. Han sørgede også for, at sønnen kunne finde sin vej ind i en verden, der i dag kræver dybe lommer at være en del af.

Men selv om Anthony Hamilton spenderede penge og havde tre-fire job for at gøre sønnens drømme til virkelighed, led forholdet på et tidspunkt et knæk.

I 2010 fyrede Lewis Hamilton sin far som manager. Det blev dyrt for forholdet, som de siden har arbejdet hårdt på at få tilbage på sporet. Og denne vinter har den seksdobbelte Formel 1-verdensmester taget et stort skridt i retning mod sin far.

Lewis Hamilton blev kørt rundt af sin far i juli 2019. Foto: Andrej ISAKOVIC

»I jagten på succes - med alt det pres, det lægger på os alle - var vi så fordybet i succesens drivkraft, at vi glemte, hvad der er vigtigst; vores forhold. Over tid mistede vi det far/søn-bånd, og det har vi begge ønsket at få tilbage i lang tid.«

»De seneste par år er vi vokset tættere på hinanden, og denne vinter bad jeg min far besøge mig, så vi kunne bruge tid sammen - bare os to,« skriver Lewis Hamilton blandt andet i et længere og meget følelsesladet opslag på Instagram.

Lewis Hamilton har tidligere fortalt om, hvordan faderen gjorde hans drømme til virkelighed. Hvordan Hamilton muligvis er en af de sidste knægte fra arbejderklassen, der kan få en karriere i racerverdenen, som er så dyr at være en del af.

Det vil Hamilton lave om på - ligesom hans far gjorde det for ham.

Our journey hasn't been an easy one, we've faced so many obstacles as individuals but also as a family. My dad and I haven't had the easiest of relationships. He worked so hard to create an opportunity for us as a family and because of him I am where I am today. In the search for success, with all the pressure it put on us all, we were so immersed in the drive to succeed that we that we lost sight of what was most important, our relationship. Over time, we lost that father son bond and it has been something we have both wanted back for so long. the past couple years we've been growing closer and this winter break I asked my dad to come visit me so we could spend some time together, just us. We hadn't done this before so to finally get to spend quality time with him has brought me so much happiness. I just wanted to share this with you. Family is the most important thing in the world. You can't chose your family but you can make it work with them no matter your differences, they are the ones that will be there when you have nothing. Sending everyone positivity and love. #hamilton #fatherandson #grateful

»Vores rejse har ikke været en af de nemme. Vi har stået over for så mange udfordringer hver især, men også som familie. Min far og jeg har ikke haft det nemmeste forhold. Han arbejdede så hårdt for at skabe en mulighed for os som familie, og på grund af ham er jeg, hvor jeg er i dag.

Lewis Hamilton jagter i den kommende sæson Michael Schumachers VM-rekord, der lyder på hele syv titler. Det gør han nu med vinterhjælp fra sin far. Og den hjælp har han været mere end almindeligt glad for.

»Vi har ikke gjort det før, så det gav mig så meget lykke endelig at få kvalitetstid sammen med ham.«

Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet starter den nye sæson med Australiens Grand Prix 15. marts.