»Hvis han havde det rigtige materiel, kunne Kevin Magnussen vinde løb i Formel 1!«

Emerson Fittipaldi, dobbelt verdensmester i Formel 1 (1972 og 74) og vinder af den amerikanske IndyCar-serie (1989) er ikke i tvivl: Det var hans biler og ikke hans talent, der forhindrede Kevin Magnussen i et vinde i Formel 1.

»Kevin gjorde det udmærket hos Haas,« slår brasilianeren fast i en samtale med SpilXperten.

»Jeg kender Haas-teamet rigtig godt, for mit barnebarn Pietro er deres testkører,« fortsætter den 74-årige brasilianer.

Emerson Fittipaldi glæder sig til at Formel 1´s nye budgetloft vil øge mulighederne for de mindre teams Foto: Dennis Frandsen

»Det er et godt team, men deres budgetter er langt mindre end konkurrenternes. Derfor kæmpede Kevin i flere år en ulige kamp.«

»Jeg håber virkelig, at det nye budgetloft i Formel 1 vil gøre konkurrencen mere fair. Indtil nu har det været svært at vise sit talent, hvis man ikke kørte for et af topholdene. Jeg håber, at unge talenter fremover får bedre mulighed for at vise, hvad de kan.«

Emerson Fittipaldi var i denne uge i Danmark for at følge sin yngste søn Emerson Jr, der stiller op i det danske Formel 4-mesterskab 2021. Danmark er et af kun to lande i verden, der tillader 14-årige at køre Formel 4, og derfor satser Fittipaldi junior, der netop er fyldt 14 og allerede er optaget i Formel 1-teamet Sauber/Alfa Romeos talentprogram, på den danske serie.

Unge Fittipaldi og hans teamkammerat, danske Noah Strømsted, har i denne uge forberedt sig ved en test på Padborg Park, hvor første afdeling af mesterskabet afvikles 25. april. Ved testen blev de to unge talenter coached af Emerson Sr og de tidligere danske Formel 1-kørere Nicolas Kiesa og Jan Magnussen.

Noah Strømsted (t.v.) og Emerson Fittipaldi Jr stiller som blot 14-årige op i det danske Formel 4-mesterskab 2021. Foto: Dennis Frandsen

»Jeg glæder mig til at hilse på Jan igen,« siger Emerson Sr, hvis karriere i IndyCar-serien sluttede efter en alvorlig crash på Michigan-ovalen i 1996.

»Det var jo Jan, der afløste mig i Hogan-Penske teamet efter ulykken i 1996,« slutter brasilianeren.