Smæk, smæk.

Dørene ser ud til at være smækket i for Daniel Ricciardo.

Australieren har kontraktudløb efter denne sæson hos Red Bull, og kun en kontrakt hos enten Mercedes eller Ferrari vil sådan for alvor give mening, hvis Formel 1-raceren skulle finde sig et nyt hold.

Her ser det dog ikke ud til, at der bliver nogle åbninger. Det erkender han selv i et interview med Autosport.com.

»Det er åbenlyst mest sandsynligt, at jeg bliver, men der er stadig ikke skrevet under på noget. Jeg er stadig ved at få styr på de sidste ting,« siger Daniel Ricciardo:

Fakta Formel 1-feltet i 2018 Kun ét af de 20 sæder i feltet mangler at blive besat: Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen Red Bull: Max Verstappen og Daniel Ricciardo

Max Verstappen og Daniel Ricciardo Force India: Sergio Perez og Esteban Ocon

Sergio Perez og Esteban Ocon Williams: Lance Stroll og ??

Lance Stroll og ?? Renault: Nico Hülkenberg og Carlos Sainz jr.

Nico Hülkenberg og Carlos Sainz jr. Toro Rosso: Pierre Gasly og Brendon Hartley

Pierre Gasly og Brendon Hartley Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean

Kevin Magnussen og Romain Grosjean McLaren: Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne

Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne Sauber: Marcus Ericsson og Charles Leclerc

»Ikke alle døre er lukkede, men det ser mere og mere ud til, at de andre top-teams vil beholde deres nuværende kørere. Jeg har ikke alle oplysninger, men jeg kan godt læse mellem linjerne.«

Hos Mercedes har man ganske rigtigt for nyligt antydet, at Lewis Hamilton og Valtteri Bottas fortsætter som kørerduo. Hos Ferrari fortsætter Sebastian Vettel helt sikkert, og ifølge rygterne bliver det enten sammen med den nuværende makker, Kimi Raikkonen, eller det unge fremstormende talent Charles Leclerc. Her kan du få et overblik over kørersituationen i Formel 1-feltet

29-årige Daniel Ricciardo har tidligere sagt, at han i fremtiden kun vil køre i en racer, der kan give ham mulighed for at vinde VM.

»Hvis ikke det skulle være hos Red Bull, var Ferrari og Mercedes de to mest attraktive alternativer. Og hvis de ikke er tilgængelige, så er det i øjeblikket svært for mig at tro på, at nogle andre hold vil være bedre end Red Bull,« siger Daniel Ricciardo nu.

Australieren har vundet to løb i denne sæson, og han ligger i øjeblikket nummer fire i den samlede VM-stilling. I søndagens løb på Silverstone blev han nummer fem.