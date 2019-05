Ferraris stjernefrø Charles Leclerc åbner op om en svær fortid.

Han er kun 21 år, og han er i gang med sin anden sæson i Formel 1.

Charles Lerclerc har kørt sig ind blandt motorsportens elite på rekordtid.

Men nu fortæller han, at det var en stor personlig tragedie, som har gjort ham til den racerkører, han er i dag. Det skriver The Guardian.

Ferraris Charles Leclerc ved det spanske grandprix i Barcelona. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Ferraris Charles Leclerc ved det spanske grandprix i Barcelona. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Charles Lerclerc fik sin første oplevelse med motorsport, da han var bare fire år og fortalte sin far, Hervé, at han var syg, og at han gerne ville blive hjemme fra skole. I stedet besøgte de racerbanen, som tilhørte hans gudfar, den franske racerkører Jules Bianchi.

Det var på den bane, at Leclerc sled dækkene tynde og kørte, ind til benzinen slap op. Det var her, hans store passion for motorsport startede.

Jules Bianchi, som kørte Formel 1 i 2013 og 2014 for Marussia-teamet, var som en mentor for ham.

Så da han døde i juli 2015 efter at have været i koma i ni måneder efter en voldsom ulykke i det japanske grandprix, var Leclerc fuldstændig knust.

Vis dette opslag på Instagram Today is another day. And it's race day, let's goo ! : @kymillman Et opslag delt af CHARLES LECLERC (@charles_leclerc) den 28. Apr, 2019 kl. 12.32 PDT

Men der var intet, der skulle stoppe ham. Han ville køre videre for at ære sin gudfar.

Men tragedien ramte atter det unge talent to år efter, da hans far, Hervé, døde i 2017 efter længere tids sygdom. Det var bare tre dage før Formel 1-grandprixet i Baku. Lerclerc mindedes sin far på smukkeste vis ved at vinde løbet den weekend.

»Tabet af min far og Jules. Det har været to utroligt hårde øjeblikke i mit liv. Desværre mistede jeg min far i en tidlig alder. Det ændrer en. Det ændrer en for altid,« siger Charles Leclerc og fortsætter:

»Jeg lærte, da jeg mistede min far og Jules, at når livet går godt, så er motorsport alting, men efter disse hændelser, så har jeg virkelig forstået, at familie er det allervigtigste i livet,« siger han.

I 2019 forfremmede Ferrari Lerclerc til at skulle køre ved siden af Sebastian Vettel, som er blevet verdensmester fire gange.

Leclerc har indtil videre vundet GP3 Series i 2016 og FIA Formula 2 Championship i 2017.