Valtteri Bottas, der i år bliver nummer to i Formel 1-VM, kom torsdag med en overraskende melding.

Den 30-årige finne skal skilles fra sin kone Emilia. Det skriver han i et ærligt opslag på sin Facebookprofil:

»Vi skilles på grund af de udfordringer min karriere og livssituation medfører, og vi synes, det er for det bedste for os begge og vores fremtid. Vi skilles som venner, fortæller Bottas i en officiel udtalelse.

Parret blev gift for bare tre år siden, men har været sammen siden 2010.

Valtteri og Emilia Bottas skal skilles efter blot tre års ægteskab. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Valtteri og Emilia Bottas skal skilles efter blot tre års ægteskab. Foto: Grand Prix Photo

27-årige Emilia er en af Finlands bedste svømmere, og har repræsenteret Finland ved OL i både 2008, 2012 og 2016.

»Jeg vil for altid være Emilia taknemmelig for alt det, hun har ofret for mig og for den støtte, hun har ydet igennem mange år,« fortæller han videre.

Han slutter opslaget af med at fortælle, at han stoler på, at man vil respektere deres privatliv, og at det vil være det eneste, han har at sige om skilsmissen.

Valtteri Bottas er holdkammerat med den nykårede verdensmester Lewis Hamilton på Mercedes-mandskabet, der år efter år har vist sig at være feltets stærkeste team.

Han har i løbet af sin Formel 1-karriere vundet syv grandprixer og taget pole position 13 gange. Sidste sejr var under USAs grandprix tidligere i år.