Efternavnet Schumacher er ikke en fribillet til Formel 1.

Sådan siger Formel 1-køreren Carlos Sainz jr med henvisning til 19-årige Mick Schumacher, der som sin far har gang i lovende karriere som racerkører.

»Schumacher-navnet kan åbne døre, men hvis han ikke vinder, og resultaterne udebliver, kommer han aldrig i Formel 1,« siger Carlos Sainz jr.

Han ved, hvad han taler om.

Formel 1-feltet i 2019 Følgende sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc.

Sebastian Vettel og Charles Leclerc. Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly.

Max Verstappen og Pierre Gasly. Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo.

Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Racing Point Force India: Sergio Perez og ?.

Toro Rosso: Daniil Kvyat og ?.

Williams: Geroge Russell og ?.

Spanieren er selv vokset op med en berømt racerkører som far: Carlos Sainz - der har vundet rally-VM to gange.

Og Carlos Sainz jr er brudt igennem til Formel 1, mens Mick Schumacher allerede bliver nævnt i Formel 1-sammenhæng efter at have vundet Formel 3-klassen i denne sæson.

Racerkøreren siger. at Mick Schumacher dog allerede har levet med et stort forventningspres helt fra sin spade start på fire hjul.

»I begyndelsen er presset enormt. Alle forældre har fortalt deres børn, at det vil være fantastisk at udradere Mick Schumacher på gocart-banen,« lyder det fra Carlos Sainz jr., der i denne sæson har kørt for Renault, men i næste sæson skal køre for McLaren.

Carlos Sainz. Foto: Fernando Bizerra Vis mere Carlos Sainz. Foto: Fernando Bizerra

Selv har Mick Schumacher for nylig sagt, at Formel 1 er hans store mål. Og han har fået ros fra tidligere kørere og nuværende teamchefer.

Michael Schumacher er den eneste Formel 1-kører, der er blevet verdensmester syv gange.

Hans tilstand er i dag stadig uvis efter en tragisk skiulykke for snart fem år siden.

Husk, der er Formel 1-grandprix i Brasilien i denne weekend. Du kan følge kvalifikationen live hos B.T. fra kl. 18 lørdag aften