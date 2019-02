Han så sin holdkammerat blive verdensmester for femte gang sidste sæson.

Selv har han opnået 21 podieplaceringer og tre grandprix-sejre i de seneste to sæsoner, men tilfreds - det er finske Valtteri Bottas ikke helt.

Bottas havde et svært 2018, hvor han måtte nøjes med en samlet femteplads i tabellen, alt imens hans holdkammerat hos Mercedes blev verdensmester.

»Personligt var det en svær sæson,« fortæller Valtteri Bottas blandt andet forud for den kommende 2019-sæson.

Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Jeg blev næsten sur på mig selv over, at jeg i mine seks år i Formel 1 ikke har nået mit mål endnu. Jeg har tid, men jeg er begyndt at indse, at man kun har én karriere, og jeg har ikke lyst til at være i den situation igen,« lød det fra den finske Mercedes-kører i forbindelse med testen i Barcelona, skriver Formula 1.

»Jeg føler stadig, at jeg ikke har opnået noget som helst i Formel,« tilføjede han.

Bottas, der også må siges at have stået meget i skyggen af Lewis Hamilton, når det kommer til resultater, har dog ikke tænkt sig at stille sig tilfreds med en position som andenkører.

»Mit mål i år er at vinde så meget, som jeg kan - også selvom jeg ikke vandt et løb sidste år - og mit eneste mål for hele sæsonen er verdensmesterskabet for mig personligt og for os som hold,« slår Valtteri Bottas fast.

Lewis Hamilton skal derfor ikke regne med, at hans finske holdkammerat og konkurrent har tænkt sig at ligge på den lade side i 2019.

»Når vi tager hjelmen på og sidder i bilen, så er der ingen af os, der ønsker at være bag den anden. Det er det samme for mig, jeg vil ikke være bag Lewis (Hamilton, red.). Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at være foran ham. Det ved han også godt,« lyder det fra Valtteri Bottas.

Øverst i artiklen kan du set et klip fra pressemødet med Valtteri Bottas.