Max Verstappen forklarer nu, hvorfor han gik amok og skubbede konkurrenten Esteban Ocon flere gange i brystet.

Episoden udspillede sig efter Brasiliens Grand Prix i seneste weekend.

Her mistede Max Verstappen en ellers stensikker sejr, da han kolliderede med Force India-køreren. Esteban Ocon var flere omgange efter Max Verstappen i stillingen, men forsøgte at overhale hollænderen og jagte VM-point længere tilbage i feltet.

Begge to blev straffet for sammenstødet på og uden for banen, hvor Max Verstappen står til to dages samfundstjeneste hos FIA - hvad end det så betyder...

Max Verstappen fortæller nu, at det ikke var selve episoden på banen, der fik ham til at skubbe Esteban Ocon.

Det var franskmandens attitude, som fik temperamentet til at koge over. Det siger Max Verstappen i programmet 'Peptalk Show' hos den hollandske tv-station Ziggo Sport.

»Jeg ville bare finde ham og spørge, hvad han havde gang i, og hvordan sådan noget som det her kunne ske,« forklarer den unge Red Bull-kører og fortsætter:

»Men han svarede straks, at han var hurtigere end mig med sådan et smil i hans ansigt.«

Max Verstappen fortæller, at han lige efter løbet forsøgte at holde facaden over for Red Bull-teamet, der trods alt fik andenpladsen og bonuspenge med hjem.

Men fordi Esteban Ocon ikke ville undskylde, mistede han kontrollen over sig selv. Max Verstappen glemmer dog, at han allerede på radioen fra bilen lovede den franske konkurrent en røvfuld, hvis de stødte på hinanden i pitten.

»Jeg forsøgte at forsøgte at være så glad som muligt over for mine mekanikere, men selvfølgelig føles denne her andenplads ikke god. Så møder du en som ham (Ocon, red.), der ikke engang undskylder for det, der skete og reagerer på den helt modsatte måde,« siger Max Verstappen.

I stedet for Max Verstappen vandt Lewis Hamilton løbet i Brasilien. Der resterer nu kun et enkelt Formel 1-løb i denne sæson, hvor finalen køres på Yes Marina-banen i Abu Dhabi den 25. november.

