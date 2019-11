Spændingen blev langt om længe udløst, da 2021-reglementet for Formel 1 blev præsenteret den 31. oktober.

Og det omdiskuterede reglement, der byder på blandt andet forkortede løbsweekender, nyt aerodynamisk design på bilerne og ikke mindst et budgetloft, har som forventet fået stor opmærksomhed.

Det nye reglement bærer præg af et øget fokus på at forbedre konkurrencedygtigheden i Formel 1-feltet og på at mindske distancen både økonomisk og på banen holdene imellem.

Og 2021-reglementet vækker begejstring - blandt andet for selve 2021-modellen, der blandt andet får nye front- og bagvinger. Hør hele diskussionen om det nye reglement i den seneste udgave af K-Magazine i bunden af artiklen.

Hvis ikke Pirelli tager sig sammen og leverer nogle ordentlige dæk, så kan alle de her fine forsøg nærmest være ligegyldige. Mikkel Bagger

»Jeg synes faktisk, den ser rigtig fin ud. Især fronten har jeg lagt mærke til, som jeg bilder mig ind minder lidt om de her 80'er- og 90'er-dage, som jeg er enormt stor fan af,« lød det blandt andet fra B.T.s Formel 1-journalist, Daniel Remar.

2021-bilen er bygget efter en filosofi, hvor øget downforce og bedre muligheder for overhaling har været i fokus. Og selvom den nye bil vil være både tungere og langsommere - helt op til tre et halvt sekund per omgang - så er racerkører Mikkel Mac ikke så bekymret.

»Lige nu ser vi stort set aldrig overhalinger. Vi ser forbikørsler via DRS. Vi skal have noget af det her ræs tilbage ligesom i 80'erne og 90'erne,« lyder det fra Ferrari-køreren.

Men selvom begejstringen for blandt andet den nye 2021-model er let at spore hos panelet i K-Magazine, så er der alligevel dele af reglementet, der vækker skepsis. Heriblandt de omdiskuterede Pirelli-dæk, som Formel 1 fortsætter med - også i 2021.

2021-reglementet og en model af den nye bil præsenteret ved et pressemøde. Reglementet og 2021-bilen har været længe undervejs, og flere store ændringer er på vej i sporten. Foto: CLIVE MASON Vis mere 2021-reglementet og en model af den nye bil præsenteret ved et pressemøde. Reglementet og 2021-bilen har været længe undervejs, og flere store ændringer er på vej i sporten. Foto: CLIVE MASON

»De har været en skandale, lige siden de kom. Man skulle simpelthen have valgt en anden konstruktør, hvis det stod til mig,« lyder det fra Daniel Remar, der også lufter ønsket om at få tankning tilbage i Formel 1 - et ønske, der ikke er blevet opfyldt i det nye reglement.

»Man behøvede ikke nødvendigvis at indføre, at man skulle bruge mere benzin i de her miljøtider, men man kunne godt have indført en tvungen optankning undervejs for at få lidt strategier i spil.«

Og selvom den kommende 2021-model er præget af masser af nye ændringer og tiltag, der skal øge konkurrencen, så spiller dækkene stadig en uhyre væsentlig rolle for, hvordan en Formel 1-bil nærmest uanset design kan præstere.

»Hvis du stadig har dæk, som Pirelli har leveret i år, og som brænder af, og hvor du simpelthen ikke kan holde dig tæt på den næste bil, så er det jo faktisk ligegyldigt, hvad der bliver lavet (af andre ting på bilerne, red.), for det kommer altid an på de skide dæk,« siger Mikkel Bagger og tilføjer:

»Hvis ikke Pirelli tager sig sammen og leverer nogle ordentlige dæk, så kan alle de her fine forsøg nærmest være ligegyldige.«

Det nye reglement har delt vandene i Formel 1-feltet. Hvor Sebastian Vettel fra Ferrari har udtrykt skepticisme, så er Lewis Hamilton, den nykårede Formel 1-verdensmester fra Mercedes, anderledes positivt stemt.

I podcasten bliver også det nye budgetloft og de forkorterede løbsweekender diskuteret.

Panelet kommer også et smut forbi det amerikanske grandprix, der blev kørt i søndags, og hvor Lewis Hamilton langt om længe officielt sikrede sig verdensmesterskabet.