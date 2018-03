I har opført jer barnligt. Og I har glemt, hvordan det hele hænger sammen.

Sådan lyder beskeden fra FIA-præsident Jean Todt til de kørere og teamchefer, der har kritiseret den såkaldte halo-bøjle, der i år er blevet monteret på Formel 1-racerne af sikkerhedsmæssige årsager.

Blandt de største kritikere af halo har været Kevin Magnussen, der længe har været klar i mælet om sit syn på anordningen.

Men motorsportsbossen anfører nu, at især kørere 'ingen ret til at være kritiske'. Af én vægtig grund: Det var kørerne selv, der bad om en bedre beskyttelse af hovedet.

Det siger han i et interview med Motorsport.com.

»Der er vist nogen, der kun har korttidshukommelse,« siger Jean Todt.

Her ses den sorte halo-bøjle tydeligt på Kevin Magnussens Haas-racer. Foto: ALBERT GEA Her ses den sorte halo-bøjle tydeligt på Kevin Magnussens Haas-racer. Foto: ALBERT GEA

Ifølge FIA-præsidenten modtog han 16. december 2015 et brev fra kører-organisationen Grand Prix Drivers Association. Underskrevet af de tre direktører Jenson Button, Sebastian Vettel og Alexander Wurz.

»De opfordrede os for at indføre hovedbeskyttelse for kørerne, og vi sagde: ’Vi er her. Vi lytter. Og vi bad øjeblikkeligt den tekniske stab om at finde en løsning. Og den 27. juli 2016 vidste kørerne, at der skulle holdes et møde, og de meddelte til os: ’Vær ikke svage. Vær venlig at respektere, hvad vi har bedt om i forhold til sikkerheden’. Og det lovede vi at tage med i vores overvejelser,« siger Jean Todt.

Diskussion om Formel 1-kørernes sikkerhed opstod ikke mindst, efter at den franske kører Jules Bianchi i oktober 2014 kørte galt på Suzuka-banen og siden døde af sine alvorlige kvæstelser. Det var hovedet, han især beskadigede ved en kollision med en kranvogn.

Jean Todt forstår i dag ikke, hvorfor kørere nu er kritiske over sikkerheden er blevet forbedret.

»Jeg må sige, at jeg er overrasket. Jeg elsker Formel 1, men jeg hader den her del af det. Der er folk, der ikke står ved deres ord. Vi taler om store ting i livet her: Det er loyalitet, det er at kunne stå ved sit ord og det er have respekt for det, man er i gang med at udføre,« siger Jean Todt i interviewet med Motorsport.com:

»Det har VI respekteret, men det har nogen andre glemt. Det er her, vi er.«

Allerede i sommer kunne BTs Formel 1-korrespondent rapportere, hvordan Kevin Magnussen i forbindelse med Ungarns Grand Prix fik ’nærmest legende-status blandt de oldschool kollegaer i mediecentret’, da den danske Haas-kører bramfrit talte mod halo-nyskabelsen med ordene:

»Jeg er imod – sådan skal Formel 1 ikke være. Der er en grænse for, hvor sikkert Formel 1 skal være, hvis det også skal være spændende,« lød det fra danskeren ved den lejlighed. Læs mere om det her

Ved årets første test på Circuit de Catalunya gentog danskeren kritikken på lige så åbenhjertig vis:

»Den er bare irriterende. Grim! Og den gør det svært, at komme ind og ud af bilen. Og få rattet af og på. Halo er bare bøvlet!« beskrev Kevin Magnussen og kom så også med en forudsigelse, der vakte opsigt i mange medier verden over:

Kevin Magnussen delvist gemt bag halo-bøjlen. Foto: ALEJANDRO GARCIA Kevin Magnussen delvist gemt bag halo-bøjlen. Foto: ALEJANDRO GARCIA

»På baner med store niveauforskelle som Spa-Francorchamps i Belgien eller Austin i USA, kan det blive svært at se, hvis en konkurrent er kørt af banen oppe ad bakken. Men det må vi se, når vi kommer til de baner.«

Også Mercedes-boss Toto Wolff har for nyligt sagt, at han har lyst til ’at skære halo-bøjlen af med en motorsav’.

FIA-præsidenten vil ikke forholde sig til de mange kritiske ord. Men siger dog.

»Jeg vil ikke reagere på noget af det, der er blevet sagt. Det er simpelthen for barnligt,« lyder det fra Jean Todt.

Han understreger til gengæld vigtigheden af en øget sikkerhed i Formel 1. Med halo.

»Jeg synes ikke, at halo er et problem. Jeg er forbløffet over, at nogle mennesker mener, at motorsport skal være farligt, og hvis en ulykke sker, så sker det. Hvis vi kan undgå det, hvorfor skal vi så ikke beskytte folks liv. Kan du forestille dig, hvordan vi alle ville have det, hvis noget skulle ske – og det kunne være undgået med halo?«