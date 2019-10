Renault havde en rigtig god dag i søndagens Formel 1-grandprix i Japan.

Men det kan konkurrenten fra Racing Point få lavet helt om på. Holdet har nemlig indgivet en protest mod Renault, der nu risikerer at få frataget de i alt ni VM-point, som Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg tilsammen skrabede sammen til holdet.

Og den protest har nu medført, at FIA har beslaglagt flere dele og enheder fra de to Renault-racere, skriver Autosport.

Racing Point indgav en protest mod Renault efter løbet i Japan på grund af påstande om, at bremsesystemet, herunder bremsebalancen, hos Renault skulle være i strid med reglementet.

Renault kan risikere at miste de VM-point, de scorede søndag i Japan.

Derfor er Renault-bilernes rat og computerenhed fra motorerne nu beslaglagt, så der kan blive foretaget en detaljeret analyse af FIA med henblik på at fastlå, om Renault har overtrådt det tekniske reglement.

Når analysen af de pågældende dele fra bilerne er foretaget, skal FIA's stewards vurdere, om Renault skal straffes. Og her kan Renault risikere at miste deres VM-point.

Daniel Ricciardo sluttede løbet i Japan som nummer seks, og holdkammeraten Nico Hülkenberg sluttede som nummer ti.

Afgørelsen i sagen forventes at tage et par dage, og Renault har meldt ud, at de forventer at forberede et deltajeret forsvar i sagen.