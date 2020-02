Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet kommer ikke til at køre i Kina i midten af april.

For løbet, der skulle afholdes i Shaghai, er aflyst i første omgang, og det bliver i stedet afviklet på et andet tidspunkt.

Det fremgår på både Formel 1's officielle hjemmeside og Den Internationale Motorsportsunions Twitter-profil.

'Den kinesiske Grand Prix som skulle finde sted den 17. - 19. april 2020 er blevet udskudt som følge af den coronavirus, der lige nu er i udbrud,' lyder det.

Det er Formel 1 der i samarbejde med FIA har taget beslutningen om at droppe at holde løbet på den oprindelige dato, da man frygter for kørernes helbred.

»Det kinesiske Grand Prix har altid været en vigtig del af Formel 1-kalenderen, og de mange fans er altid fantastiske. Vi ser alle frem til at køre løb i Kina, så snart det er muligt, og vi ønsker alle i landet det bedste i denne svære tid,« skriver Formel 1 i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke sat en ny dato for, hvornår Kevin Magnussen og resten af feltet skal køre i Kina, som var årets fjerde løb.

Sæsonen starter i midten af marts, hvor det går løs i australske Melbourne, inden turen går til Bahrain og efterfølgende Vietnam.